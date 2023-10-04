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Bezzecchi: "İlk virajda Bagnaia ile temas etseydim ikimiz de uçacaktık"

Marco Bezzecchi, MotoGP Japonya Grand Prix'sinde Maverick Vinales ile yaşadığı kazayı önleyemediğini çünkü Francesco Bagnaia'ya çarpıp 'uçmaktan' kaçtığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı

VR46 Ducati sürücüsü, geçtiğimiz Pazar günü Motegi'de düzenlenen yarışta dördüncü sıradan start aldı ve yarışı aynı pozisyonda noktaladı.

Ancak, açılış turundaki ilk virajda Aprilia'dan Vinales ile bir kazaya karıştı ve bu da onu Pramac'tan Johann Zarco'yu sıkıştırdı.

Vinales çakıl taşlarına uçarken, Zarco sıralamada geriledi. Bezzecchi, komiserlerin olayı soruşturmamayı tercih etmesi nedeniyle ceza almaktan kurtuldu.

Bezzecchi daha sonra bu olaydaki rolü için özür diledi ancak şampiyona lideri ve VR46 Academy sürücüsü Bagnaia'ya çarpmaktan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Bezzecchi, Pazar günü Motegi'de yaptığı açıklamada, "Isınma turunu maalesef biraz tuhaf koşullarda yaptık, motosiklet üzerinde bir şeyler denemek istedim ama hiçbir şey bulamadım, bu yüzden dünkü motosiklete geri döndüm." 

"Griddeyken damlalar görebiliyordum, bu yüzden yağmur yağacağını biliyordum."

"Start fena değildi ama ilk virajda neredeyse Pecco ile temas edecektim, eğer bu olsaydı ikimiz de uçacaktık!"

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Başka birinin temasıyla zıpladım ama kim olduğunu bilmiyorum, bundan kaçamazdım."

Pramac'tan Jorge Martin'in kazanarak Motegi'de duble yapması ve Bagnaia'nın da ikinci olmasıyla Bezzecchi'nin Japonya'da geçirdiği sıkıntılı hafta sonu, şampiyonluk mücadelesinde 54 puan geriye düşmesine neden oldu.

Bezzecchi, altı yarış kala şansının henüz tükenmediğine inanmasa da, 'objektif olarak' Bagnaia ve Martin'in kendisinden daha iyi olduğunu kabul ediyor.

Bezzechi, "Şampiyonluk şansım kalmadı. Şu anda Jorge ve Pecco objektif olarak daha önde, ben biraz daha gerideyim; ikisi arasında bence bir favori yok." dedi.

Martin, Endonezya'daki bir sonraki tura Bagnaia'nın üç puan gerisinde giriyor ve önümüzdeki sprintler ve yarışlar düşünüldüğünde alınabilecek 222 puan var.

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Martin: "Yarış esnasında şampiyonayı düşünseydim, kazanamazdım"

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