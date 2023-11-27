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Bezzecchi: "Hakemler, griddeki en kirli sürücü olan Marquez'e her zaman yumuşak davranıyorlar"

Valensiya Grand Prix'sinin ilk turunda Marc Marquez ile temas yaşamasının ardından yarışa veda eden VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, "griddeki en kirli sürücü" olarak nitelediği Marc Marquez'e ateş püskürdü. 

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Megan White
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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Valensiya Grand Prix'sinin ilk turunda Marc Marquez, Marco Bezzecchi'yi geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşandı ve bu temas sonucunda Bezzecchi kaza yaparak yarışa veda etti. 

Bu olay incelense de Marquez'e ceza çıkmadı. Yarışın ardından konuşan Bezzecchi oldukça sinirliydi ve Marquez'e griddeki en kirli sürücü derken; hakemlerin de Marquez'e her zaman yumuşak davrandığını öne sürdü. 

Bezzecchi, "Maalesef yarış benim için oldukça kısa sürdü. Marquez, yarışımı 3. virajda bitirmeye karar verdi. Bana aynı şeyi Tayland'da beş ve altıncı virajlarda yaptı ve arkamdan vurdu. Bu sefer ise bunu biraz daha sert yaptı ve kaza yaptım. Ayrıca canım da acıyor, sol ayağımda ve omuzlarımda acı var."

"Söylenecek çok şey yok, bence onun sürüş stilinin açıklanmaya pek ihtiyacı yok. "

"Ayrıca ne çok iyiydi biliyor musunuz? Kazanın tekrarını televizyonda göstermemişler bile. Marquez'in hareketi çok ama çok kirliydi, TV'den de bunu görebiliyorsunuz."

"Ama bunu yapan Marquez o yüzden bir şey yapmıyorlar." 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

"Olayı incelediler ama hiçbir şey yapmadılar. Konu Marquez olunca hep yarış kazası diyorlar." 

"Problem şu: Dün gördük ki Marquez, Jorge [Martin] ile savaşırken çılgınca bir şey yapmadı ama benimle mücadele edince ya da Pecco ile mücadele edince değişiyor. Tayland'da ben ve Le Mans'ta Pecco'ya aynısını yaptı." 

"Çoğu zaman, diğer sürücü kaza yapmadığında sorun olmaz. Ama en azından diğer sürücünün kaza yapmasına neden olduğunuzda, en azından bu bir cezadır ***." 

"En azından birini düşürdüğünde ceza verin, yoksa herkes birbirine çarpar ve kaza yapar. Brad Binder aynısını [Endonezya'da Luca Marini'ye] yaptı ve uzun tur cezası aldı. Bu böyle olmalı."

"Yarış 27 tur, beni ilk turun 3. virajında düşürürsen bence bir cezayı hak ediyorsundur." dedi. 

Autosport tarafından sorulan "Hakemlerin, Marquez'e diğer sürücülere kıyasla daha yumuşak davrandığını düşünüyor musun?" sorusuna ise Bezzecchi, şu yanıtı verdi: "Kesinlikle daha yumuşak davranıyorlar. Ona asla ceza vermiyorlar çünkü o Marquez ve griddeki en kirli sürücü." 

Bezzecchi ayrıca, hakemlerle konuşmayı çalıştığını ama hakemlerin kendisiyle konuşmadığını ekledi: "Hakemlere gidip onlarla konuşmak istedim ama onlar benimle konuşmak istemediler. Carlos Ezpeleta ile konuşmaya çalıştım ama o benimle konuşmadı."

"Sonra ben de Marc'ın karavanına gittim ve ona 'neden' diye sormak istedim. Beni görmediğini söyledi ben de beni görmemesinin imkansız olduğunu söyledim. Tayland'da da aynısını yapmıştı."

Bezzecchi ayrıca Marquez'in 2024'te Gresini'ye katıldığında diğer Ducati sürücüleriyle adil bir şekilde yarışacağına inanmıyor.

İtalyan sürücü, "Elbette bizimle adil yarışmayacak ama ben de aynısını yapacağım. Umurumda değil." dedi. 

 

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marquez: "Bu sürücüyle çok zaman kaybetmeyeceğim" 

Bezzecchi'nin yorumlarına yanıt veren Marquez, olaydaki rolünü savundu ve Bezzecchi'nin de birçok kazaya neden olduğunu söyledi. 

Martin ile temas yaşamasının ardından yarışı tamamlayamayan Marquez, şu ifadeleri kullandı: "Bu sürücüyle çok fazla zaman kaybetmeyeceğim çünkü bu yıl beni birçok kez dışarı itti."

"Olay normaldi, ben içerideydim, o da dışarı çizgiyi korumaya çalıştı ve 4. virajdı geri gelmeyi denedi. Ancak bu tarz bir virajda eğer içerideki sürücü hızını korursa, dışarıdaki sürücü kaybeder. Ben de bunu yaptım. İkinci virajdan üçüncü viraja geçerken hızımı korudum, paralel bir şekilde ilerliyorduk ve o dışarı çizgiyi tutarak dördüncü virajda geri gelmeyi denedi. Bu kadar."

"Onunla daha fazla zaman kaybetmeyeceğim." 

 

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