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Bezzecchi için Pramac, Morbidelli için VR46 iddiaları artıyor

MotoGP'nin yükselen yıldızlarından Marco Bezzecchi için Pramac Ducati artık gerçekçi bir ihtimal, kendisinin VR46'daki yerini dolduracak isim de hazır.

Oriol Puigdemont
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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Kariyerinin henüz ikinci sezonundaki Bezzecchi'nin etkileyici bir performans ortaya koyduğu söylenebilir, kendisi an itibariyle iki galibiyetle şampiyona ikincisi konumunda.

Birçok kişi genç sürücünün sergilediği güçlü performansın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyor, bu düşünceler de doğal olarak Pramac Ducati iddialarına yol açtı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Bezecchi'nin menajeri Francesco Secchiaroli ile Ducati arasında görüşmeler başlamış vaziyette.

Ducati'nin Bezzecchi cephesine ilettiği bilgi, genç sürücünün fabrika spesifikasyonu bir Desmosedici ile yarışmak için tek seçeneğinin Pramac olduğu yönünde.

Geçen yıl gride katılan VR46, iki sezondur bir önceki yılın motosikleti ile yarışmakta ve gelecek sezon da aynı durumun geçerli olması bekleniyor.

Bu uygulamanın sebebi, Ducati'nin iki motosiklet arasında ciddi performans farkı olmadığını, ancak yeni motosikletin maliyet anlamında 800.000 Euro kadar bir yük bindirmesi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 için iyi haber, Bezzecchi'nin bırakacağı boşluğun bir o kadar kaliteli isim tarafından doldurulacak olması: Franco Morbidelli.

Rossi'nin ilk öğrencilerinden Morbidelli'nin Yamaha'dan ayrılacağı kesinleşti ve bir boşluk oluşması halinde VR46 ile yarışması bekleniyor.

Bezzecchi'nin Pramac'a gitmesi, üç sezondur takımda olan Johann Zarco'yu koltuksuz bırakacak.

Olası bir ayrılık durumunda çifte Moto2 şampiyonu için en ciddi seçenek LCR Honda, ancak Japon üreticinin radarındaki en önemli isim Iker Lecuona.

Şu an tam zamanlı olarak WSBK'da yarışan Lecuona, bu sezon Honda ile üç kez MotoGP'de boy gösterdi.

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