Bezzecchi, Hollanda GP'deki kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

Mugello'daki zaferinden bu yana ilk galibiyetini hedefleyen ve Assen'deki yarışa üçüncü sıradan başlayan Marco Bezzecchi için pazar günü erkenden kabusa dönüştü.

Tıpkı dördüncü bitirdiği sprint yarışında olduğu gibi ana yarışın ilk turunda da beşinci sıraya gerileyen İtalyan pilot, ikinci turda Marc Marquez’e manevra yapmaya çalışırken 15. virajda yüksek süratte motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi.

Kazanın ardından pistteki tıp merkezine götürülen Bezzecchi'nin, daha ileri tetkikler ve detaylı taramalar için Groningen Hastanesi'ne (Universitair Medisch Centrum Groningen) sevk edilmesine karar verildi.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Aprilia takımı, hastane sürecine dair ilk etapta şu resmî açıklamayı yayınladı: "Hollanda Grand Prix'sindeki kazasının ardından Marco Bezzecchi, pistin Tıp Merkezi'ne götürülmüş ve burada MotoGP Tıbbi Direktörü Dr. Ángel Charte da dahil olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmiştir.”

“İlk klinik muayeneler, sürücünün bilincinin tamamen açık olduğunu ve dört uzvunda da normal hareket kabiliyetine sahip olduğunu, herhangi bir nörolojik hasar bulunmadığını doğrulamıştır.”

“Ancak, yüksek enerjili darbenin yol açtığı şiddetli ağrılar nedeniyle tıbbi ekip, Bezzecchi'nin Groningen Hastanesi'ne transfer edilmesine karar vermiştir. Bu transfer, olası gizli yaralanmaları tespit etmek adına kapsamlı tomografi ve özel taramaların yapılmasına olanak tanıyacaktır."

Korkutan kazadan birkaç saat sonra Aprilia, yapılan kapsamlı tomografi ve radyolojik incelemelerin ardından Bezzecchi'nin tamamen temiz çıktığını açıkladı. Yapılan ikinci açıklamada, "Marco Bezzecchi'nin tetkiklerinde hiçbir yaralanmaya rastlanmamıştır. Taburcu edilmesinde bir sakınca görülmeyen sürücümüz, bu gece evine dönecektir" denildi.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Assen'den puansız ayrılan Bezzecchi, bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğini takım arkadaşı Jorge Martin’e kaptırdı ve liderin 7 puan gerisine düştü.

Bu durum, Bezzecchi'nin pazar günkü ana yarışlarda üst üste yaşadığı üçüncü büyük kayıp oldu. İtalyan sürücü, Balaton'daki ilk viraj kazasında Martin ile temas yaşamış, geçtiğimiz hafta sonu Brno’da ise bir pist görevlisine fiziksel müdahale ettiği için yarıştan men edilmişti. Bezzecchi’nin pazar günkü son puanlı sonucu, bir ay önce Mugello'da kazandığı zaferdi.

Bezzecchi’nin vedasına rağmen Aprilia, Assen'de podyumu tamamen kapatarak tarihi bir başarıya imza attı. Trackhouse Racing ile kariyerinin ilk zaferine ulaşan Ai Ogura yarışı kazanırken, onu Raul Fernandez ve Jorge Martin takip etti.