Bezzecchi, Ducati fabrika takımıyla görüşmediği için "üzgün değil"

VR46 sürücüsü Bezzecchi, geçen yıl Arjantin, Fransa ve Hindistan'da elde ettiği zaferlerin ardından Francesco Bagnaia ve Jorge Martin ile beraber şampiyonluğun ana adaylarından birisi olmuştu.

Ancak bu sezon, geçen yılki GP23 motosikletine geçtiğinden bu yana büyük bir düşüş yaşadı ve altı altı yarışta sadece bir podyum alabildi.

Bu durum gözden düşmesine neden oldu ve 2025 Ducati fabrika takımı koltuğu için öne çıkan adaylar olan Martin ve Marc Marquez'e katılamadı.

Bezzecchi, geçen yılın aksine bu yıl sergilediği performansın Martin ve Marquez kadar iyi olmadığını söyledi.

Barcelona'da, “Üzgün değilim çünkü şu anda bunu daha çok hak ediyorlar, bu yüzden normal bir durum."

“Elbette geçen yıl iyi şeyler yaptım, bu yüzden bir fabrika koltuğunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ancak şu anda onlara bakmaları normal, bu yüzden kimseyi suçlamıyorum."

“Şu an için hedefim çok güçlü bir şekilde geri dönmek. Bunu başarırsam, her MotoGP sürücüsünün hedefi olan fabrika koltuğuna çıkmak için etrafa bakabileceğim."

“Fakat şu noktada Martin ve tabii ki Marc ile Bastianini bunu daha çok hak ediyor." dedi.

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Bezzecchi, Ducati'nin üstünlüğü nedeniyle bir müşteri takımında devam etmesinin de mantıklı olabileceğini söyledi.

“Elbette bir fabrika takımında yarışma hedefim var ama aynı zamanda iyi yarışlar çıkarmak için rekabetçi olmak istiyorum."

“Yani şu anda o kadar da rekabetçi bir motosiklet için buradan ayrılmak zorunda kalırsam iyi olur mu emin değilim çünkü Ducati, fabrika motosikleti olmasa da çok rekabetçi."

“Ne gibi imkanlara sahip olacağımı görmek istiyorum, bunu düşünmem gerekecek. Göreceğiz.”

Bezzecchi, son Katalonya GP'sinin ardından şampiyonada 10. sırada yer alıyor ve ilk altı yarışta sadece 42 puan toplayabildi.

İtalyan sürücü, “Diggia freni bırakma konusunda çok iyi, ne yazık ki benim en çok zorlandığım kısım da bu."

“Onun ya da Marc ve diğer GP23 sürücüleri fren yapmayı birçok kez denedim."

“Ancak bunu yaptığımda her zaman çok fazla önden kayma oluyor ve motosiklet çok iyi dönmüyor. Bu yüzden motosikleti döndürmeye çalışmak için gidonu çekmeye devam ediyorum ve ön lastiği parçalıyorum."

“Motosikletin daha iyi dönmesini sağlamalı ve onu dönmeye zorlama yaklaşımından kaçınmalıyız." dedi.