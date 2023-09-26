Bezzecchi: "Cuma günü frenlemeye odaklanmam işimize yaradı!"

Hindistan'da VR46 hafta sonu boyunca epey güçlüydü; öyle ki, tüm antrenman seanslarını lider tamamlayan takım, Marco Bezzecchi ile pole pozisyonuna ulaşmasının ardından galibiyeti de kimselere bırakmadı.

Bezzecchi yarışı sekiz saniye gibi büyük bir farkla ve neredeyse tüm turlarda aynı derecelere uzanarak kazandı.

VR46'nın lider bitiremediği tek seans sprint yarışı oldu, bunun sebebiyse ilk turda Luca Marini'nin arkadan takım arkadaşı Bezzecchi'ye çarpması ve Bezzecchi'nin 17. sıraya kadar gerilemesine sebebiyet vermesiydi.

Yine de toparlanan Bezzecchi, 10 turda 12 sıra kazanarak mücadeleyi beşinci tamamladı.

Pazar günü galibiyetin ardından konuşan Bezzecchi, "Kendimi frenlemeye odakladım çünkü bu pist bunun için zordu. Ön lastikler sürekli kilitleniyordu."

"Bu yüzden odağımı frenlemeye verdim, çünkü normalde Jorge [Martin] ve Pecco [Bagnaia] gibi sürücüler bu alanda fark yaratmakta."

"Cuma günü birçok hata yaptım, birçok kez frenajı kaçırdım, ancak bunun sebebi sınırları bulmaya çalışmamdı. Bu sayede daha hızlı gidebildim."

"Cumartesi günü motosikletle zaten harika hissediyordum ve diğer sürücülere kıyasla daha fazla fark yaratabildiğimi görmeye başladım, ancak Jorge etkileyiciydi. Yani hiçbir şey kolay değildi."

"Kazanmak her zaman güzeldir, dolayısıyla şikayetim yok." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Startta üçüncü sıraya düşen Bezzecchi'yi bu bile durduramadı, nitekim kendisi dört viraj içinde liderliği geri almayı başardı.

Temiz havaya çıkmak için çok çabaladığını söyleyen Bezzecchi, "Cumartesi günü güçlüydüm, hızlıydım ama ne yazık ki startta [Marini ile olan kazada] çok zaman kaybettim."

"Jorge ve Pecco startta beni geçer geçmez kendimi sakin tutmaya çalıştım çünkü onlarda daha fazlası olduğunu biliyordum."

"Bu yüzden yakın kalmaya çalıştım ve çok yakındım, bu sayede hemen Pecco'yu geçmeyi başardım. Ön lastiğin önemli olacağını biliyordum."

"Biraz agresiftim ama bunu yapmam gerekiyordu çünkü yapmasaydım [o zaman] geçmiş yarışlarda olduğu gibi başım belaya girebilirdi. İnanılmazdı."

"Yarışın kalanında kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi sürdüm ve iyi bir tempom vardı."

"Takım bana haber vermedi ama yarıştan sonra [Bagnaia'nın yarış dışı kaldığını] öğrendim."

"Büyük ekranda bir şey gördüm ama emin değildim. Kontrol edecek vaktim yoktu, parc ferme'e gittiğimde haberi aldım. Onun için üzgünüm."

"Şampiyonluk hakkında düşünmüyorum, ancak çok güçlü olan Jorge ve Pecco ile savaşma olasılığına yakın olmak her zaman güzeldir."

"Benim için bu bir onur ve sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.