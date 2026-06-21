Bezzecchi, Çekya GP’den men edildi!

Canlı televizyon yayınında gösterilmeyen olay, sprint yarışının sonlanmasına iki tur kala Bezzecchi’nin düşen Aprilia aracını görevlilerin 3. virajdaki çakıl havuzundan çıkarmaya çalıştığı sırada meydana geldi.

Motosiklet kaldırılırken görevlilerden biri kazara RS-GP'nin gaz kolunu çevirdi ve motorun devir yapmasına neden oldu. Motorun hasar görmesinden korkan Bezzecchi hızla oraya yöneldi; ancak ardından aracını kaldırmaya çalışan pist görevlilerini itti.

İtalyan pilot, ilk olara motosikletin yanına geldiğinde, ikinci olaraksa takılı kalan gaz kolunu kapatıp motoru stop ettirdikten sonra olmak üzere iki kez fiziksel müdahalede bulunuyor gibi göründü. İkinci müdahale, muhtemelen Çekya Grand Prix'sine mal olan hareket olarak değerlendiriliyor. Bezzecchi daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Takım arkadaşı Jorge Martin ile arasındaki puan farkı zaten 15'e düşmüş olan Bezzecchi, pazar günü şampiyona sıralamasındaki liderliğini kaybedebilir.

FIM MotoGP Hakemler Kurulu'ndan takıma yönelik yapılan açıklamada şu şekildeydi: "20 Haziran 2026 tarihinde, Çekya Grand Prix'si MotoGP Sprint yarışı sırasında saat 16:07:41'de, geçirdiğiniz kazanın ardından aracınızı kurtarmaya çalışan pist görevlilerini ittiniz ve onlara vurdunuz.”

“Bu eylem, sporun çıkarlarına zarar veren bir hareket olup FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası Yönetmeliği'nin 3.3.2.2 maddesinde tarif edilen 'bir etkinlik sırasında meydana gelen, bir kişi veya bir grup kişi tarafından yürütülen, toplantıların veya sporun çıkarlarına zarar veren her türlü hileli eylem veya spora zarar veren her türlü hareket' kapsamına girerek bir ihlal teşkil etmektedir."

"Yukarıdaki nedenlerle, FIM MotoGP Hakemler Kurulu, size Çekya Grand Prix'sinden men cezası (FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası Yönetmeliği'nin 3.2.1 ve 3.3.2.3 maddeleri uyarınca) uygulamıştır."

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi, bu sezon bir sprint yarışındaki dördüncü kazası olan bu geç kaza yaşanana kadar takım arkadaşı Jorge Martin ile olan şampiyonluk farkını açma yolunda ilerliyordu. Kazanın ardından Martin, Bezzecchi'nin beşincilik sırasını devraldı ve İtalyan pilota karşı 5 puan kazandı.

Sıralama turlarında dördüncü olan Bezzecchi’nin hafta sonunun sonlanmasıyla Martin, pazar günkü gridde dokuzuncu sıraya yükselecek; ancak İspanyol pilotun Macaristan'daki 1. viraj kazasına neden olduğu için iki uzun tur cezası çekmesi gerekiyor.

Bezzecchi'nin yokluğundan yararlanmak isteyecek diğer isimler ise şampiyonada üçüncü sırada yer alan Fabio di Giannantonio (-36 puan), Pedro Acosta (-48 puan) ve son şampiyon Marc Marquez (-65 puan) olacak.