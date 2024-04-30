Bezzecchi, "aptalca" debriyaj sorununun çözümü için Rossi'ye teşekkür etti

Yarış başlangıçları Bezzecchi için her zaman Aşil Topuğu oldu. İtalyan sürücü, genellikle kalkışta zorlandığı için güçlü sıralama performanslarını üst düzey yarış sonuçlarına dönüştürmekte zorlanıyor.

Bu ayki Portekiz GP'sinde Bezzecchi, Ducati'sinin debriyajıyla ilgili hâlâ sorunlar yaşadığını ve GP23'ü selefine göre "tamamen zıt" bulduğunu bildirdi.

Ancak üç kez yarış kazanan Bezzecchi, Pazar günkü İspanya Grand Prix'sinde bir atılım yapar gibi göründü ve pole pozisyonundan temiz bir şekilde kalkan Marc Marquez'in arkasına yerleşti. Sadece Brad Binder ve Jorge Martin tarafından 1. virajda sıkıştırıldığında bir pozisyon kaybetti, ancak o zaman bile sadece üçüncülüğe düştü.

Daha sonra konuşan Bezzecchi, VR46'daki görevinin bir parçası olarak Jerez'de bulunan MotoGP efsanesi Rossi'ye debriyaj sorunlarını aşmasına ve nihayet ön sıradan hızlı bir çıkış yapmasına yardımcı olduğu için teşekkür etti.

Bezzecchi, "Başlangıçta gerçekten starta odaklanmıştım. Yarışın şu anda her zaman çok önemli olan bir bölümü ama aynı zamanda normalde zorlandığım bir bölüm."

"Motosikletimizin debriyajı gerçekten zor ve ben biraz aptalmışım gibi görünüyor. Her seferinde çok iyi olamıyorum. Bu yüzden evet, bunun için biraz gergindim."

"Vale hafta sonunun bu bölümünde bana çok yardımcı oldu. Bana pek çok tavsiye verdi ve neyse ki bugün çok iyi bir tavsiye aldım ve başlangıçta oradaydım." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi'nin geçtiğimiz hafta sonu Jerez'de düzenlenen yarış öncesinde en iyi derecesi altıncılıktı. Geçen yıl klasmanda üçüncü olmasına yardımcı olan sonuçlardan çok uzaktı.

Ancak İtalyan sürücü, İspanya GP'sinde Francesco Bagnaia ve Marquez'in Ducati'lerinin arkasında güçlü bir üçüncülük elde ederek formuna geri döndü ve geçen yıl Valencia'daki sezon finalinden bu yana ilk podyumunu elde etti.

Bu performansın MotoGP'deki en iyi dönemine geri döndüğünü gösterip göstermediği sorulduğunda 25 yaşındaki sürücü şunları söyledi: "Umarım, evet. Bu anı özlüyordum."

"Geçen sezonun sonunda [bir antrenman kazasında] omzumdan sakatlandım ama aynı zamanda bu sezonun başında yeni motosiklet, adaptasyon ve her şey benim için zor bir dönemdi."

"Bir süredir bu duyguyu özlüyordum, bu yüzden burada [podyumda] olduğum için çok mutluyum. Dürüst olmak gerekirse harika bir hafta sonuydu."

"Bunu beklemiyordum ama evden başladığımda çok motive olmuştum çünkü geçen yıl burada mücadele ediyordum, bu yüzden bunun için motive olmuştum."

"Ama aynı zamanda adım adım gelişiyordum. Bu yüzden iyi bir derece yapmak istedim ve neyse ki başardım."