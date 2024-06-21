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MotoGP

Bezzecchi, 2025 yılında Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP sezonu için VR46 Ducati'den Aprilia'ya geçmeye hazırlanıyor.

Ezel Tan
Güncel:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com, mevcut VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'nin önümüzdeki MotoGP sezonu için Aprilia ile anlaştığını öğrendi.

Üç kez MotoGP yarış galibi Bezzecchi, 2024'te Pramac'ta yarışmayı reddedip, VR46 ile olan kontratını uzatmıştı.

Motorsport.com, Bezzecchi'nin Jorge Martin'in takım arkadaşı olmasını sağlayacak resmi anlaşmanın yakında imzalanmasını bekliyor.

Aprilia ile görüşmelerin yoğunlaştığı son günlerde Ducati, bir taşla iki kuş vurmak istiyordu. Fikir, Bezzecchi'yi Pramac'a getirmek ve iki tarafı da İtalyan üreticide tutmaktı.

Nihayetinde bu plan gerçekleşmedi ve Bezzecchi'nin Aprilia ile anlaşması, Paolo Campinoti'nin Pramac takımının da artık Yamaha ile çalışması bekleniyor.

Böylelikle Yamaha birkaç yıl aradan sonra ilk kez bir uydu takımına sahip olacak.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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