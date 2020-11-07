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MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

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Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yamaha, takım yöneticisi Massimo Meregalli de dahil olmak üzere beş MotoGP takım üyesinin, COVID-19 nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.

Maverick Vinales, Cuma günü yaptığı açıklamada ekip üyelerinden birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve PCR testinin sonucunu beklediğini belirtmişti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Yamaha, Vinales'in takım üyelerinden birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı. Japon üretici, testi pozitif çıkan takım üyesinin Ricardo Tormo pistinde kendisini tecrit ettiğini doğruladı. Ayrıca başka birinin risk altında olup olmadığını belirlemek için de risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı.

“Kapsamlı bir risk analizi” sonrasında Yamaha, takım yöneticisi Meregalli de dahil olmak üzere takımın dört üyesinin 16 Kasım Pazartesi gününe kadar kendilerini tecrit edeceğini duyurdu.

Yamaha, Meregalli de dahil olmak üzere dört üyenin cuma günkü PCR testinin negatif çıktığını ve “pistte bulunan personele en iyi desteği vermek” için pistte "takımla yakın iletişimde" kalacaklarını doğruladı. Bu, uzaktan da olsa takımla çalışmayı sürdürecekleri anlamına geliyor.

Yamaha, bu hafta sonu bu beş ismin yerine kimseyi atamayacak.

Öte yandan dokuz kez dünya şampiyonu Valentino Rossi, COVID-19'u atlatmasının ardından Avrupa GP için piste geldi ve bugünkü antrenmanlarla birlikte mücadeleye geri dönecek.

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Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Editör Lewis Duncan

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