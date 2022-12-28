Beier: "MotoGP, F1'e kendini kaptırmamalı"

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Bu yılın başlarında Autosport tarafından bildirildiği üzere, son F1 şampiyonu ve enerji içecekleri markası Red Bull'un isim sponsorluğunu paylaşan KTM, 2023 için aerodinamik paketlerini geliştirmek üzere takımla yakın işbirliği içerisinde.

KTM, 2022'de artık RNF Aprilia ile çalışan Miguel Oliveira sayesinde iki zafer elde etti ve Takımlar Şampiyonası'nda en yüksek puanını alarak dördüncülüğü elde etti.

Ancak KTM, Avrupa'daki diğer markalar olan Ducati ve Aprilia ile aynı adımı atamadı ve Beirer, rekabetçi olamamasının nedenlerinden biri olarak 'aerodinamik konusunda yeterince şey yapmamalarını' gösterdi.

KTM bu durumu düzeltmek için RC16'nın 2023'e yönelik aero paketini geliştirmek üzere İngiltere'deki Milton Keynes üssünde Red Bull F1 takımıyla birlikte çalışıyor.

Autosport'a, bu bağlantının nasıl işlediğini açıklayan Beirer şunları söyledi: “Olay oldukça basit: Onlar aerodinamik bir paket geliştiriyor ve biz de bunu motosiklete uyguluyoruz."

“Size nasıl çalıştığımız hakkında ayrıntı vermeyeceğim, ancak bunun bizim için harika bir deneyim olduğunu söyleyebilirim."

“Sahip oldukları fikirler, bilgiler ve profesyonel çalışma tarzları inanılmaz."

“Dolayısıyla bu ilişkiden çok keyif alıyoruz. Bu kısa vadeli bir şey değil, motosikletin aerosunu geliştirmemize yardımcı olacak uzun vadeli bir program."

“Bu yüzden çok mutluyum ve onların geleceğimizin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum."

“Projenin adında Red Bull yazması da bizim için bir artı."

"Birlikte olmamıza rağmen teknoloji transferi için bir arada çalışmamıştık. Dolayısıyla bu gerçekten yeni ve harika bir şey."

Massimo Rivola, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son yıllarda, Aprilia'nın CEO'su Massimo Rivola'nın daha önce Ferrari'de sportif direktörlük yapmış olmasıyla, F1 etkisi MotoGP'ye de sızdı. Onun liderliğinde Aprilia, projesine F1 padoğundan mühendisler getirdi.

Yamaha ise eski F1 motor şefi Luca Marmorini'ye 2023 için kendi motoruna yardımcı olması talimatını verdi.

Ancak, bir F1 aracı ile bir MotoGP motosikletini geliştirmek için gereken yaklaşımlar son derece farklı.

Beirer, MotoGP takımlarının maliyetler nedeniyle motosiklet geliştirme konusunda F1'den yardım alamayacakları konusunda uyarırken, MotoGP'nin kimliğini koruması gerektiğine de dikkat çekti.

Beirer, “Bu konuda dikkatli olmamız gerek. F1 bu konuda bizden çok daha farklı bir konumda."

“Yani tamamen farklı bir bütçe ve güçle çalışıyorlar. Bizim ekibimizde 10 kişi varken onların 100'den fazla çalışanı var, dolayısıyla sonuç da farklı oluyor."

Pit Beirer, KTM Motorsports Director Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Çok dikkatli olmalıyız çünkü bir MotoGP yöneticisi olarak bir F1 projesine bakmak, şeker dükkanındaki bir çocuk gibidir."

“Gördüğünüz her şey çok havalı ve çok profesyonel olunca, bunu siz de yapmak istiyorsunuz. Ancak her ayrıntıyı getirmek için bütçenizin 10 katına ihtiyacınız var."

“Yani bu gerçekçi değil. İşte bu yüzden MotoGP'de yaptıklarımızda Formula 1'i taklit etmemeye çalışmalıyız."

“Bu farklı bir dünya. Formula 1, Formula 1'dir ve bence MotoGP, Formula 1 ile rekabete girmemelidir."

“İki tekerlek üzerinde bir numaralı spor olmanın keyfini çıkarmalıyız. İşte bu yüzden bir taraftan yönetmeliklerle mücadele ediyoruz ki çok derine inmeyelim."

“Ancak yönetmelikler böyle, bu yüzden elimizden geleni yapmak zorundayız."

“Bence padokta F1'den bazı insanların olması canlandırıcı ama motosiklet bir araba değil, bu yüzden farklı düşünmeniz gerekiyor."

“Dolayısıyla, motosiklet dünyasına uyum sağlamak için gerçekten açık fikirli insanlara ihtiyacınız var."

“Hepimiz yarış manyağıyız, onlar motosiklet yarışlarını seviyor, biz Formula 1'i seviyoruz. Evet, padokta bu insanların olması güzel ama bütçe konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.