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Bautista: "Sakatlığım kesinlikle performansımı etkiledi"

Dünya Superbike Şampiyonu Alvaro Bautista, yaşadığı sakatlığın fiziksel sorunlara neden olması nedeniyle Malezya Grand Prix MotoGP wildcard'ının ardından 'oldukça öfkeli' olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Bautista MotoGP'ye dönüşünü geçtiğimiz hafta sonu Sepang Uluslararası Pisti'nde, kısa bir süre önce ikinci WSBK şampiyonluğunu elde eden Ducati ile bir wildcard için yaptı.

Aspar tarafından işletilen bir yıllık Ducati'yi sürdüğü 2018 Valensiya GP'den bu yana MotoGP yarışında yarışmayan Bautista, sprintte 22. ve ana yarışta 17. oldu.

Yarıştan sonra konuşan Bautista, wildcard almadan önce Jerez'deki Superbike testinde geçirdiği kaza sebebiyle vücudunun sol tarafının güçsüz hissettirdiğini ve bunun da performansını etkilediğini söyledi.

Bautista, "İtiraf etmeliyim ki tüm hafta sonu boyunca sorun yaşadım ama bunu kabul etmek istemedim. Bunu dün öğleden sonra takımıma söyledim." 

"Jerez testinde, [WSBK sezonunun] son yarışından sonra, çok kötü bir kaza geçirdim. Boynumda biraz ağrı olması dışında bir şey yoktu ve hareket kabiliyetim iyiydi."

"Sonra buraya geldim ve Cuma gününden itibaren özellikle sol virajlarda güçsüz hissetmeye başladım."

"[MotoGP tıbbi ortağı] Quiron Health ile çok çalıştım ama her seferinde daha kötü hissettirdi."

"Kesinlikle istediğim gibi sürmedim, bu yüzden kendime çok öfkeliyim."

"Aslında Cuma günkü verileri izleyen ekibim bana her zaman ilk frenlemede, sağ virajlarda gerçekten iyi olduğumu, ancak sol frenlemede neredeyse bir saniye kaybettiğimi söyledi. Onlara bunun özgüvenden kaynaklı olabileceğini söyledim ama gerçek olan, kendimi yeterince zorlayamamamdı. Bu motosikletle frenlemelerde zorlamanız gerekiyor."

"Bu konuda biraz hayal kırıklığına uğradım. Sonuçtan dolayı değil ama maksimum performansımı gösteremediğim için." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Bautista ayrıca modern MotoGP motosikletlerinin, seride en son yarıştığı zamana kıyasla aerodinamik ve sürüş yüksekliğindeki artış nedeniyle kontrol edilmesinin çok daha zor olduğunu belirtti.

Autosport tarafından, motosikletine son binişinden bu yana geçen beş yılda nelerin değiştiği sorulduğunda Bautista şu yanıtı verdi: "Hatırlamıyorum, MotoGP'deki son yarışlarımda çok geride değildim, önümde daha az sürücü vardı."

"Ama geçmişte motosikleti kontrol etmek için daha fazla şansınız vardı."

"Şimdi daha fazla aerodinamikle motosikleti hareket ettirmek daha zor, motosiklet daha ağır. Ayrıca kanatlar yardım etmiyorsa, motosikleti düzgün bir şekilde frenleyemezsiniz ve asla doğru pozisyonda olmaz."

"Yani, kesinlikle çok farklı. Geçmişte sürücünün daha fazla kontrolü vardı, bu yüzden eski motosikletler daha iyiydi."

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