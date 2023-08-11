Bautista, Ducati ile Malezya GP'ye katılacak

Bautista, 12 Kasım'da Sepang'da fabrika destekli Desmosedici GP23 ile Ducati WSBK takımının isim sponsoru Aruba.it'in renklerinde yarışacak.

Bu, 38 yaşındaki İspanyol'un Ducati ile Superbike'a geçiş yaptığı 2018 sezonunun sonundan bu yana ilk grand prix'si olacak.

Bautista, Misano'da bir önceki yıla ait GP22 ile biri Haziran ayında diğeri de geçen hafta olmak üzere iki test gerçekleştirdi.

Ducati, geçen yılki Superbike şampiyonluk başarısının bir ödülü olarak Bautista'yı bir MotoGP yarışına sokmayı kabul etti. Bautista'nın başarısı, markanın on yıldan uzun bir süredir ilk sürücüler şampiyonluğu olmuştu.

Bautista'nın, maliyet nedeniyle Ducati'nin ilk tercihi olan Valencia'daki sezon finali yerine, en sevdiği pistlerden biri olan Sepang'da yarışabilmesi için Ducati'ye baskı yaptığı düşünülüyor.

Bautista, "Gerçekten sevdiğim bir pist olan ve WorldSBK takviminde olmadığı için geri dönmekten mutluluk duyduğum Sepang'da MotoGP'de wildcard olarak yarışabileceğim için gerçekten mutluyum."

"Ducati Desmosedici GP ile yaptığım testler olumlu geri dönüşler verdi: hisler iyiydi ve eğlendim. Ducati ve Aruba.it'e içtenlikle teşekkür etmek istiyorum çünkü onlar olmasaydı bu fırsatı elde etmek imkansız olurdu."

"Aynı zamanda, bu MotoGP yarışının benim için bir bonus olacağını ve bir öncelik olmadığını söylemek isterim. Bu yüzden şu anda önemli olan tek şey olan Superbike şampiyonasına odaklanmalıyız."

"Sezonun bu son bölümüne odaklanmak istiyorum, çok zorlu geçecek ve kısa sürede birçok yarış olacak. Panigale V4R makineyle ilgili hislerim iyi ve bu yolda devam etmeyi umuyorum. Sezon bittiğinde Malezya'ya gitmeyi ve eğlenmeyi düşüneceğiz." dedi.

Bautista geçen yıl kazandığı WSBK tacını koruma yolunda ilerliyor ve kalan dört ayakta en yakın şampiyonluk rakibi Toprak Razgatlıoğlu'nun 74 puan önünde yer alıyor.

Sepang yarışı WSBK sezonunun Jerez'de tamamlanmasından iki hafta sonra gerçekleşecek.