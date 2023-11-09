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Bautista: "Sepang MotoGP yarışında Pedrosa benzeri bir performans sergilemeyi beklemiyorum"

Dünya Superbike şampiyonu Alvaro Bautista, özel davetle piste çıkacak MotoGP Malezya yarışında Dani Pedrosa benzeri bir performans sergilemeyi beklemediğini söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Suzuki, Honda, Aprilia ve Ducati ile geçirdiği dokuz yılın ardından Bautista, MotoGP koltuğunu kaybetmesinin ardından 2019'da Ducati ile Dünya Superbike Şampiyonası'na geçti.

İki kez WSBK şampiyonu, 2018 Valensiya GP'den bu yana ilk MotoGP deneyimini bu hafta sonu Malezya'da Ducati ile yaşayacak.

Özel davetle piste çıkacak olan Bautista, Ağustos ayında Misano'da yaptığı son testten bu yana GP23'e binmedi.

Perşembe günü konuşan İspanyol sürücü, KTM test sürücüsü Dani Pedrosa'nın Jerez ve Misano'daki etkileyici performansını tekrarlamayı beklemediğini söyledi.

Pedrosa'nın yaptıklarını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı sorulduğunda Bautista, "Dani'nin performansı üzerimde daha fazla baskıya neden oluyor çünkü herkes 'Dani bunu yapabiliyor' diyor!"

"Yine de o benden çok farklı bir durumda çünkü Dani KTM ile çok fazla test sürüşüne katıldı, Misano'da gerçekten hızlıydı."

"Elbette yarış temposu eksiği vardı ve daha da iyisini yapabilirdi çünkü yarışları kaçırdığınızda, diğer sürücülerle yarışmak zorlaşıyor."

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

Photo by: Matteo Cavadini

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

"Benim durumum ise tam tersi, yarış temposuna sahibim ama motosikletle ilgili deneyim eksiğim var."

"Kendi açımdan motosikleti mümkün olan en kısa sürede hissetmek önemli olacak."

"Dani'nin bu pozisyonlar için mücadele ettiğini görmek elbette güzel fakat benim için çok iyi değil çünkü belki de 'Dani bunu yapabiliyor, o zaman sen de yapabilirsin' deniliyor."

"Oysa durumumuz tamamen farklı." dedi.

Bautista, Ducati fabrika motosikletiyle son kez 2018 Avustralya GP'sinde yarışmış ve sakatlanan Jorge Lorenzo'nun yerine geçerek dördüncü olmuştu.

Beklentileri yorumlayan Bautista, "Sonuçlarla ilgili bir beklenti yok. Sadece biraz eğlenmeye çalışıyorum, motosiklette kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum çünkü adım adım hızlanmaya çalıştığınız bir test yapmakla aynı şey değil."

"Burası gerçekten zor bir pist, çok seviyorum ama en önemli şey mümkün olan en kısa sürede iyi hissetmek, iyi bir tempo elde etmek ve eğlenmeye çalışmak."

"Sonuçlar hakkında beklentim yok. Sadece motosikletle en iyi hissi yaşamak ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak, bunu yaparken de eğlenmek istiyorum. Hedefim bu." dedi.

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