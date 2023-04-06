Bautista: "MotoGP sürücülerinin sprint yarışlarındaki ana sorunu agresiflik"

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Alvaro Bautista, 2019 yılında MotoGP'den Dünya Superbike'a geçmişti ve burada MotoGP'ye kıyasla tamamen farklı bir yarış formatı vardı.

Şimdi MotoGP'de de benzer format kullanılıyor ve sürücülerin çoğunluğu bu formattan memnun değil.

Bunu değerlendiren Bautista, sprint yarışlarındaki temel zorluğun formattan ziyade sürücülerin çok agresif davranması olduğu görüşünde.

Bautista, "Sprint yarışlarının tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Asıl şey her sürücünün bunu nasıl yönettiği. Sürücülerin ele alması gereken şey risk ve tehlike. Yani yarış ya da format değil."

"Yeni formatı bir öncekinden daha çok seviyorum. En çok keyif aldığım şey yarışlar, sadece tur attığınız antrenmanlar değil."

"Ben [değişikliğin] başarılı olduğunu düşünüyorum, çünkü kamuoyunda daha fazla ilgi uyandırıyor."

"Ayrıca bu format sürücüler için de bir mücadele çünkü çok odaklanmanız ve daha az hata yapmanız gerekiyor çünkü yükselmek daha pahalıya mâl oluyor."

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Onlar için bu yeni bir şey. Sprint denince akla ilk gelen şey, ilk andan itibaren zorlamak oluyor. Nasıl işlediğini ve yarışı nasıl yönetmeleri gerektiğini gördüklerinde, agresiflik seviyesi azalacaktır."

"Aslına bakarsanız biz Dünya Superbike'ın ana yarışlarında, kısa yarışlardan daha agresifiz." dedi.

MotoGP'de üç kez podyuma çıkan İspanyol sürücü, sürücülerin yeni formata alışacağından şüphe duymuyor.

"Sıralama seansı Q1 ve Q2 olarak ikiye ayrıldığında da aynı şey olmuştu."

"Önce bu konu çok konuşuldu ama artık kimse bu formatı sorgulamıyor. Tüm bu değişiklikler şovun lehine işliyor."

"Eğer 10. sırada başlarsanız, ilk virajda grubun yarısıyla savaşmanız gerekir. Dolayısıyla en önemli şey griddeki [başlangıç] pozisyonu."