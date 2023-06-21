Bautista, Misano'daki Ducati MotoGP testini tamamladı

Ducati, 2022'de Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan şampiyon sürücüsü Alvaro Bautista'ya ödül olarak bu testi düzenledi ve Bautista, 2018'in ardından yeniden bir MotoGP canavarı kullanma şansını elde etti.

Testlerin ilk günü dün gerçekleştirildi ama ilk gün testten ziyade bir shakedown gibiydi. Bautista 1. gün sadece sabah bölümünde turladı ve 50 tur attı. Günün ikinci bölümünde ise Ducati'nin resmi test sürücüsü Michele Pirro sürüş yaptı.

İkinci gün ise tamamen Bautista'ya ayrılmıştı. Tüm gün sürüş yaparak MotoGP tarihinin belki de en iyi motosikleti olan Desmosedici'yi zorlayan İspanyol sürücü, farklı lastikler ve ayarlar denedi.

Şampiyon sürücü, ikinci günde 49 tur tamamladı ve en iyisi derecesi 1:32.590'dı. Bu derece yumuşak lastikle geldi.

Eminiz ki merak edenleriniz olacaktır, geçtiğimiz yıl Misano'da MotoGP pole derecesi o zamanki Ducati sürücüsü Jack Miller'dan gelmişti ve 1:31.899'du. Yani Bautista pole derecesinden 0.7 sn kadar uzaktı. Ayrıca Bautista, bu derecesiyle 2022 MotoGP Misano gridinde 10. sırada olurdu.

Bautista elbette uzun yıllar MotoGP'de yarışmış, MotoGP motosikletlerinin dinamiklerine hakim ve birkaç kez podyuma da çıkmış tecrübeli bir isim. Yine de sadece 1.5 günlük bir alışma sürecinin ardından bu derecenin çok da kötü olduğunu söyleyemeyiz.

Ducati'nin bu yıl özel kart ile Bautista'yı yarıştırma ihtimali olduğuna dair söylentiler var. Bautista'nın bu güçlü test performansı da bu şansı artırmış olabilir.

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing Fotoğraf: Matteo Cavadini

Testin ardından konuşan Bautista ise şunları söyledi: "Güzel bir testti. Ducati Desmosedici GP'ye geri döndüğüm için mutluyum."

"Testin birinci ve ikinci günü arasında gelişimi hissedebildim. Bazı ayar değişiklikleri yaparak motosiklette daha da rahat hissetmemi sağlayan takım sayesinde gelişim sağladık."

"Ayrıca farklı lastik ve ayar denemeleri ile performansı artırmaya çalıştık ve sonuçlar iyiydi. Derecem o kadar da önemli değil çünkü iki gün boyunca kronometre için zorlamadım, risk almaya gerek yoktu."

"Geleceğim hakkında ise... Geleceğim Donnington ve Imola. WSBK'da çok yakın geçecek iki ayağımız var. Bu güzel tecrübenin ardından yeniden WSBK hakkında düşünmem gerek."

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing Fotoğraf: Matteo Cavadini