Kayıt Ol
Önceki / Pedro Acosta, 2024'te KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor! Sonraki / Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"
MotoGP Haberler

Bautista, Misano'daki Ducati MotoGP testini tamamladı

2022 Dünya Superbike Şampiyonu Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Misano Pisti'nde Ducati'nin MotoGP motosikleti Desmosedici GP ile 2 günlük bir test gerçekleştirdi. 

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

Ducati, 2022'de Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan şampiyon sürücüsü Alvaro Bautista'ya ödül olarak bu testi düzenledi ve Bautista, 2018'in ardından yeniden bir MotoGP canavarı kullanma şansını elde etti. 

Testlerin ilk günü dün gerçekleştirildi ama ilk gün testten ziyade bir shakedown gibiydi. Bautista 1. gün sadece sabah bölümünde turladı ve 50 tur attı. Günün ikinci bölümünde ise Ducati'nin resmi test sürücüsü Michele Pirro sürüş yaptı. 

İkinci gün ise tamamen Bautista'ya ayrılmıştı. Tüm gün sürüş yaparak MotoGP tarihinin belki de en iyi motosikleti olan Desmosedici'yi zorlayan İspanyol sürücü, farklı lastikler ve ayarlar denedi.

Şampiyon sürücü, ikinci günde 49 tur tamamladı ve en iyisi derecesi 1:32.590'dı. Bu derece yumuşak lastikle geldi. 

Eminiz ki merak edenleriniz olacaktır, geçtiğimiz yıl Misano'da MotoGP pole derecesi o zamanki Ducati sürücüsü Jack Miller'dan gelmişti ve 1:31.899'du. Yani Bautista pole derecesinden 0.7 sn kadar uzaktı. Ayrıca Bautista, bu derecesiyle 2022 MotoGP Misano gridinde 10. sırada olurdu. 

Bautista elbette uzun yıllar MotoGP'de yarışmış, MotoGP motosikletlerinin dinamiklerine hakim ve birkaç kez podyuma da çıkmış tecrübeli bir isim. Yine de sadece 1.5 günlük bir alışma sürecinin ardından bu derecenin çok da kötü olduğunu söyleyemeyiz. 

Ducati'nin bu yıl özel kart ile Bautista'yı yarıştırma ihtimali olduğuna dair söylentiler var. Bautista'nın bu güçlü test performansı da bu şansı artırmış olabilir. 

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

Fotoğraf: Matteo Cavadini

Ayrıca okuyun:

Testin ardından konuşan Bautista ise şunları söyledi: "Güzel bir testti. Ducati Desmosedici GP'ye geri döndüğüm için mutluyum."

"Testin birinci ve ikinci günü arasında gelişimi hissedebildim. Bazı ayar değişiklikleri yaparak motosiklette daha da rahat hissetmemi sağlayan takım sayesinde gelişim sağladık."

"Ayrıca farklı lastik ve ayar denemeleri ile performansı artırmaya çalıştık ve sonuçlar iyiydi. Derecem o kadar da önemli değil çünkü iki gün boyunca kronometre için zorlamadım, risk almaya gerek yoktu."

"Geleceğim hakkında ise... Geleceğim Donnington ve Imola. WSBK'da çok yakın geçecek iki ayağımız var. Bu güzel tecrübenin ardından yeniden WSBK hakkında düşünmem gerek."

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing

Fotoğraf: Matteo Cavadini

 

paylaşım
yorumlar

Pedro Acosta, 2024'te KTM ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor!

Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

Formula 1
Kanada GP

Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu? Analiz: Kanada GP, Ferrari için bir dönüm noktası mı oldu?

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

Formula 1
Kanada GP

200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu" 200. F1 zaferine ulaşan Newey: "İnanılmaz bir yolculuk oldu"

2023 Kanada GP: Verstappen 41. zaferini rahat aldı, Senna'yı yakaladı!

2023 Kanada GP: Verstappen 41. zaferini rahat aldı, Senna'yı yakaladı!

Formula 1
Kanada GP

2023 Kanada GP: Verstappen 41. zaferini rahat aldı, Senna'yı yakaladı! 2023 Kanada GP: Verstappen 41. zaferini rahat aldı, Senna'yı yakaladı!

Son Haberler

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var! Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

F1 Formula 1

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek" Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

F1 Formula 1

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol