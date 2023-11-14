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Bastianini'nin Malezya GP galibiyeti, Ducati'ye 'küçük bir mesaj'

Enea Bastianini, Malezya Grand Prix zaferinin, zorlu 2023 MotoGP sezonunun ardından fabrika Ducati takımına 'küçük bir mesaj' olduğunu söyledi.

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Enea Bastianini, Ducati Team

İtalyan sürücü, sakatlıklar ve sürüş stilini 2023 motosikletine adapte etmekte yaşadığı zorluklar nedeniyle takım için zorlu bir ilk sezon geçirdi.

Pramac'tan Jorge Martin'in şampiyonluk mücadelesinde Francesco Bagnaia'nın sadece 11 puan gerisinde olması nedeniyle, şampiyonluğu kazanması halinde 2024 için Bastianini ile değiştirilebileceği yönünde söylentiler mevcuttu. Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Sepang'da bunun bir olasılık olduğunu doğruladı.

Ancak Bastianini geçen yılki Malezya GP'sinden bu yana Sepang'daki en iyi hafta sonunu geçirerek üçüncü sırayı aldı ve Pazar günkü ana yarışı kazanmadan önce sprint yarışını dördüncü bitirdi.

Söylentilerin ortasında kazandığı zaferin Ducati'ye bir mesaj olup olmadığı sorulduğunda Bastianini şunları söyledi: "Evet, bunun büyük mü yoksa küçük bir mesaj mı olduğunu bilmiyorum. Eğer kalan yarışları kazanırsam büyük olabilir."

Enea Bastianini, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea Bastianini, Ducati Team

Bastianini'nin sıkıntıları Portimao'da başladı ve sprintteki bir kazada omzu kırıldı ve bu sebeple sonraki dört yarışta yer alamadı.

Mugello'da geri döndükten sonra Barselona'da geçirdiği bir başka kazada sol ayak bileğinde ve elinde kırıklar oluştu.

Ducati sürücüsü ikinci geri dönüşünü Endonezya'da yaptı ve bu hafta sonu elde ettiği galibiyetle sezonda puan sayısını 76'ya çıkardı.

Yarıştan sonra yaptığı konuşmada 'canavar geri döndü' dedi ve ekledi: "Bu berbat sezondan sonra bu zafere ulaşmak benim için harika."

"Bu beklenmedik bir zaferdi çünkü hafta sonuna tamamen farklı bir düşünceyle başlamıştık."

"Ekip şefim bir hafta önce beni aradı ve ne istediğimi bildiğimi söyledi."

"Bunun sözünü verdik ve bu harika sonuca ulaştık. Cumartesi günkü hızımı gördükten sonra bunun kazanmak için yeterli olacağını anladım."

"Bu sabah çok hızlıydım, amacım sadece ilk virajda birinci olmak ve sonra bu şekilde tüm yarış boyunca deli gibi zorlamaktı."

Takım arkadaşı Bagnaia iki tur kala 412 puanla liderliğini sürdürürken, Martin 398 puanda ve VR46 Ducati'den Marco Bezzecchi üçüncü sırada yer alıyor.

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