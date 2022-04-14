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MotoGP / Amerika GP Haberler

Bastianini'nin ekip lideri, sürücüsünü stil olarak Dovizioso'ya benzetti

Enea Bastianini'nin ekip lideri Alberto Giribuola'ya göre, Bastianini'nin Ducati'yi sürüş stili Andrea Dovizioso'yu andırmakta.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bastianini'nin ekip lideri, sürücüsünü stil olarak Dovizioso'ya benzetti
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Bastianini ikinci MotoGP sezonuna tabiri caizse "yıldırım gibi" başladı. İlk yarış olan Katar'da kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini alan Bastianini, geçtiğimiz yarış olan ABD GP'de ikinci galibiyetini elde etti ve an itibariyle şampiyonayı lider götürmekte.

2021 model bir Ducati ile yarışmakta olan Gresini sürücüsü, seriye attığından bu yana Dovizioso'nun eski ekip lideri Giribuola ile çalışmakta.

Giribuola iki sürücünün Ducati'ye yaklaşımlarının benzediğini, fakat Bastianini'nin arka lastiğin sınırlarını daha iyi anlayabildiğini söyledi.

Autosport'a konuşan Giribuola, "İki sürücünün birbirine benzediğini söyleyebilirim, sürüş stilleri frenlere yüklenmek ve ön lastiği sınırlara kadar zorlamaktan oluşuyor. Dolayısıyla, Andrea ve Enea arasında birtakım benzerlikler bulmak mümkün."

"Ayrıca motosiklette ne yapılması gerektiğini anlamak benim için daha kolay çünkü bir geçmişim var."

"Virajdan çıkış stilleri biraz farklı. Enea her zaman arka lastiğin sınırlarına dikkat ediyor, Dovi bazen biraz daha agresifti."

"Örneğin Arjantin'de biraz acı çektik çünkü gaza yüklenirken dönmeniz gereken bazı virajlar var ve Enea için bunu yapmak biraz sıkıntılıydı. Zor bir yarıştı ama durumu iyi idare ettik." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Giribuola ayrıca, Bastianini'nin hissiyatlarına daha çok güvendiğini, Dovizioso'nun ise ne olup ne bittiğini "fazla düşündüğünü" söyledi.

"Enea sezon başladığından bu yana çok gelişti. Sakinliğini korumak ve durumları ve denediklerimizi analiz etmek için kendisi üzerinde çok çalıştı.

"İleri bir adım attığını söyleyebiliriz, bu güzel."

“Andrea ise daha analitikti. Bazen çok fazla düşünürdü, ama her şeyi her açıdan ele alırdı."

“Enea hissiyatlarına güveniyor, motosikletin nasıl hissettirdiğini her virajda söyleyebiliyor. Böylece ne yapılması gerektiğini anlayabiliyoruz."

2022 Ducati motosikletini kullanan sürücülerle karşılaştırıldığında, Bastianini an itibariyle en yakın GP22'nin, Jack Miller'ın 30 puan önünde yer almakta.

Bastianini'nin verilerinin fabrika Ducati sürücüleriyle nasıl kıyaslanabileceği sorulduğunda Giribuola, "Dürüst olmak gerekirse, Enea'nın aracın önünden çok ama çok emin olduğunu düşünüyorum. Ön lastiği maksimumda kullanıyor."

"Böylece lastiği virajdan çıkış esnasında kolayca kurtarabilir ve avantaj kazanabilir."

"Enea'yı diğerlerinden ayıran temel faktör bu. Motosiklet açısından şu anda GP22'den daha düşük bir pakete sahip olduğumuzu düşünmüyorum.” dedi.

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