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MotoGP / Aragon GP Haberler

Bastianini'nin ana hedefi şampiyonluktan ziyade zaferler elde etmek

Aragon'da galibiyete ulaşan Enea Bastianini, şampiyonadaki farkın azalmasına rağmen kendini ciddi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Bastianini'nin ana hedefi şampiyonluktan ziyade zaferler elde etmek
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Gresini sürücüsü Aragon'da son tura kadar fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia'yı kovalamış ve ikinci sektörde geçişini tamamlamasının ardından 0.042 saniye gibi bir farkla galibiyete ulaşmıştı.

Sezonun dördüncü galibiyetine ulaşan Bastianini, Ducati'nin arka arkaya üçüncü kez üreticiler şampiyonu olmasına katkı sağladığı gibi şampiyonadaki farkı da 48 puana indirdi.

Yine de aradaki farkın "çok fazla" olduğunu düşünen İtalyan sürücü, ana hedefi olarak kalan her yarışta ön grupta yer almayı belirlemiş druumda.

Bastianini, "Takım bana Quartararo'nun kaza yaptığını yarıştan sonra söyledi, yarış esnasında bunu bilmiyordum."

"48 puan farkı kapatmak için fazla büyük, ancak şu an izlediğim yolda devam etmek ve şampiyonanın son kısmında rekabetçi olmak istiyorum."

"Yaklaşımım her yarışa ayrı ayrı odaklanmak olacak. Geleceğim iyi bir şekilde ayarlanmış durumda, ki bu olumlu."

"Artık şampiyona daha da önem kazanmış durumda, ben de Fabio, Pecco ve Aleix [Espargaro] ile aradaki farkı kapatıyorum."

"Ancak bu durum benim üstümde herhangi bir baskı yaratmıyor çünkü ilk olarak hasarı mümkün olduğunca azaltmam ve neler olacağını görmem lazım."

"En önemlisi ise son üç yarışa önlerden başlamak, ya ilk çizgi ya da ikinci çizgide olmam şart, nitekim çok gerideyseniz iyi bir iş çıkarmanız çok zor."

“Ana hedefim şampiyonluğa ulaşmak değil, yarışları kazanmak." dedi.

Son olarak galibiyeti getiren geçiş hakkında konuşan Bastianini, "Bu geçişi hangi virajda yapacağımı düşünmemiştim."

"Ama 5. virajda Pecco'ya gerçekten çok yakındım ve, 'Tamam, şimdi deneme zamanı' diye düşündüm. 7. virajda yarış boyunca çok güçlüydüm." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Dorna

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