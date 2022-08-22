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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Bastianinin ön tekerleği, kerb darbesiyle hasar almış

Enea Bastianini, MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde kerbe sert şekilde çarpmasının ardından ön jantının kırıldığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Bastianinin ön tekerleği, kerb darbesiyle hasar almış
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MotoGP'de üç yarış galibiyeti bulunan Bastianini, pazar günkü 28 turluk yarışa pole pozisyonundan başladı ancak kısa sürede Francesco Bagnaia'ya geçilirken, sonrasında üçüncü sıraya geriledi.

Üçüncülük için Pramac'tan Jorge Martin'le sıkı bir mücadeleye girişen Bastianini, dördüncü virajda pist dışına çıktı.

Başlangıçta bir sürücü hatası gibi görünse de, sonrasında durumun biraz farklı olduğu anlaşıldı. İtalyan sürücü, 9. virajdan 10. viraja doğru giderken kerbe temas etmiş ve jantına hasar vermişti. Bu da ön lastik basıncının düşmesine yol açtı.

Yarışı bırakmak zorunda kalan Bastianini, "Bugün harika bir yarış çıkarabilecek kadar rekabetçiydim." 

"Bitime 23 tur kala 9. virajdan 10. viraja doğru geliyordum, kerbe biraz dokundum, darbe yüzünden jant kırıldı."

"Basınç azaldı ve yarışımı bitirdi. Bu hafta sonu ilk antrenman seansından itibaren güçlüydük, her zaman daha fazlasını bulmayı başardık."

"Nihai sonucumdan memnun değilim ama bir sonraki yarışta yine orada olacağımıza eminim." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini eğer jantı kırılmasaydı, yumuşak ön lastiğe rağmen podyuma çıkabileceğinden şüphe duymuyor.

Gresini sürücüsü, "Galibiyetin mümkün olup olmadığını bilmiyorum, muhtemelen kazanabilirdik."

"Podyuma çıkabilecek kadar iyi olduğum ortada, fakat  şu noktada bir şey söyleyemeyiz.

"Şimdi Misano'ya, kendi ülkemize gidiyoruz ve çok motiveyim çünkü bu hafta sonu ilk seanstan itibaren harika bir iş çıkardık, adım adım daha iyi hale geldik."

"Yani şimdi sadece sonraki yarış için değil, aynı zamanda şampiyonanın geri kalanı için de rekabetçi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

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