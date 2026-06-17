Bastianini'den rekabet mesajı: "Bir kez başardıysam, yine başarabilirim"

2023 ve 2024 yıllarında Ducati fabrika takımında inişli çıkışlı bir dönem geçirdikten sonra geçen sezon Tech3 KTM kadrosuna katılan Enea Bastianini, Avusturyalı üreticiyle yaşadığı zorluklara değindi.

Üç sezon üst üste yarışlar kazanmasının ardından, 2025’te RC16 koltuğunda kâbus gibi bir sezon geçiren ve sadece bir kez podyuma çıkabilen İtalyan sürücü, bu yıl da henüz aradığı ritmi bulabilmiş değil.

2026 sezonunda şu ana kadar bir sprint podyumu ve ana yarışlarda elde ettiği bir 6'ncılık dışında zirveden uzak kalan Bastianini, düştüğü bu motivasyon kaybıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Enea Bastianini, KTM Tech 3

MotoGP tarafından yayınlanan yeni bir videoda, KTM'de yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından zihinsel olarak toparlanabilmek adına psikologlarla çalışmaya başladığını itiraf eden "La Bestia" lakaplı sürücü, süreci şu sözlerle özetledi: "Kariyerimde çok daha zor ve çok daha kolay anlar yaşadım.”

“Geçen yıl KTM'ye katıldığım dönem benim için gerçekten çok zordu çünkü beklediğim sonuçları bir türlü alamadım.”

“Böyle zamanlarda psikolojinize çok iyi bakmanız gerekiyor; zira moralinizin bozulması ve kendinizi kaybetmeniz çok kolaydır.”

“Ruhsal olarak biraz düşüş yaşadım, bir grand prix hafta sonuna giderken artık içimde eski coşkuyu hissetmiyordum. Zihinsel olarak yeniden forma girmek için profesyonel insanlarla çalışmaya başladım. İşte o an kendimi yeniden buldum, ancak hâlâ ulaşmak istediğim hedeflerin çok gerisindeyim."

Enea Bastianini, KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ducati motosikletleriyle 2022-2024 yılları arasında yedi kez grand prix zaferine ulaşan Bastianini, motivasyonunu koruduğunu belirtti: "Dünyanın en güçlü sürücüleri MotoGP’de yarışıyor, bu yüzden kazanmak çok zor.”

“Ancak onları daha önce mağlup ettiğimi biliyorum: Eğer bunu bir kez başardıysam, yine başarabilirim. Hayalim her zaman aynı: En hızlı olduğumu herkese kanıtlamak."

KTM’deki döneminin sonuna gelen Bastianini, 2027 sürücü pazarının en kilit isimlerinden biri haline gelmiş durumda. Bir dönem, 2022'de dört yarış kazanıp şampiyona üçüncülüğüne uzandığı eski takımı Gresini'ye geri döneceği konuşulan Bastianini'nin, yeni sezonda Trackhouse Aprilia takımına katılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Bastianini'nin ayrılışıyla Tech3 takımının 2027 koltuğu için seçeneklerse tamamen açık. Takım Patronu Guenther Steiner, yaptığı açıklamalarda Moto2'den gelecek bir çaylağa odaklanmak istediğini açıkça ifade etmişti.

Bahsi geçen bu ismin ise Moto2'nin dikkat çeken sürücüsü Senna Agius olabileceği padoğun en güçlü iddiaları arasında yer alıyor.