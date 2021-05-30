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MotoGP / İtalya GP Haberler

Bastianini, Zarco ile Mugello'da yaşadığı grid kazasını açıkladı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Vincent Lalanne-Sicaud
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Avintia çaylağı Enea Bastianini, MotoGP İtalya GP öncesi Johann Zarco ile yaşadığı olayın çılgınca olduğunu ve Pramac sürücüsünden kaçmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bastianini, Zarco ile Mugello'da yaşadığı grid kazasını açıkladı

Bastianini, pazar günkü 23 turluk yarışın başlangıcından hemen önce griddeki yerine giderken Ducati sürücüsü Zarco'ya çarpmıştı.

Sonuç olarak Avintia sürücüsü yarışa başlayamadı ve Zarco'nun GP21'inin dış aksamında hasar meydana geldi. Yarışı da bu şekilde tamamlamak zorunda kaldı.

Olayda bacağını inciten Bastianini, Zarco'nun frenlemesinin çok garip olduğunu ve ondan kaçmasının imkansız hale geldiğini söyledi.

Bastianini, "Benim için gerçekten zor bir gün oldu ama aynı zamanda tüm sürücüler için de öyle olduğunu düşünüyorum, çünkü Jason'ın hayatını kaybetmesinin ardından yarışa konsantre olamadığımızı düşünüyorum."

“Sonra gride geldiğimizde Zarco çok garip ve çok sert şekilde frenledi. Bu yüzden ona vurmamak mümkün değildi."

“Bana göre bu çılgınca ve söyleyebileceğim tek şey bu. Bilmiyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, umarım Barcelona'dan önce iyileşirim ve sonra neler yapabileceğimize bakarız." dedi.

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, motosikletinin temastan sonra hasar almasından endişe duyduğunu, ancak Bastianini'nin ciddi şekilde yaralanmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Zarco, Canal Plus'a şöyle dedi: "Çok fazla şey oldu."

"Yarış başlamadan önce Bastianini bana çarptı. Hepimiz bu son virajdan çıkıyoruz, hızlanıyoruz, lastikleri sıcak tutmaya çalışıyoruz ve başlangıç için hazır olabilmek adına  fren yapıyoruz."

"Görüntüleri görebilirsiniz [TV ekranına bakıyor], baksanıza, vay be, önemli olan yaralanmamış olması."

“Fakat bana çarptığında motosikletimin yarış için mahvolduğunu düşündüm. Arkaya baktım, her şeyin yolunda olduğunu gördüm ve başladım."

“Başlangıç harika değildi ama pozisyonumu koruyabildim.”

Zarco, 23 turluk yarışın çoğunda podyum savaşı verdi ancak damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Editör Lewis Duncan

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