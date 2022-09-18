Bastianini: "Yaz arasından sonra motosiklete yeniden %100 güvenebiliyorum"

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Aragon'daki yarışa 3. sıradan başlayan Bastianini, ilk turun ardından 4. sıraya gerilese de sonrasında hızlıca ikinci sıraya yükseldi ve lider Franceso Bagnaia'yı kovalamaya başladı.

İlk olarak 9. turda Bagnaia'yı geçen Gresini sürücüsü, aynı tur içerisinde ufak bir hata yapıp pistten taşınca liderliği yeniden 2023'te takım arkadaşı olacağı Bagnaia'ya bıraktı.

Son tura kadar Bagnaia yarışı lider götürdü ancak Bastianini, son turda Bagnaia'yı cesur bir atakla geçti ve Misano'nun aksine bu sefer fabrika Ducati sürücüsünün önünde zafere ulaşabildi.

Misano'da Bagnaia, 0.034 saniye farkla kazanmıştı; Aragon'da ise Bastianini 0.043 saniye farkla kazandı.

Yarışın ardından konuşan Bastianini şunları söyledi: "Oldukça karmaşık ve zorlu bir yarıştı çünkü Pecco çok hızlıydı ve hata yapmadı. Ben ise bazı noktalarda ona kıyasla daha limitteydim."

"Startta Aleix ile temas yaşadım ve bu temas sonrasında pozisyonumu geri almak zordu. Ayrıca bazı hatalar yaptım. Ancak Pecco'yu yakalamayı başardım ve son turda bu sefer atak yapabildim. Misano'ya kıyasla Pecco'ya daha yakın kalabildim."

"Son turda 5. virajdan iyi çıktığımı gördüm ve içeri dalmayı düşündüm. Viraja oldukça sert girdim ve yarışı kazandım."

"Bugün viraj girişlerinde güçlüydüm, ön lastiğe güvenebiliyordum. Motosiklette bu seviyede güvene sahip olduğumda hızlı olabiliyorum. Yaz arasının ardından yeniden %100 güvene sahibim."

"Şimdi motosiklette yakaladığım bu güveni sezon sonuna kadar kaybetmemem lazım."

"Misano'da bence mükemmel değildim ve yarışı yeniden izlediğimde sinirlenmiştim. Bu yarışı geri izlediğimde daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum."

"Son iki yarışta da saniyenin yüzde birleri bizi ayırdı. Bu ufak farklar, yarışı bitireceğiniz sırayı belirleyebiliyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Enea Bastianini, Gresini Racing, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images