Bastianini, Silverstone'da aldığı çift galibiyete rağmen kendini şampiyonluk adayı olarak görmüyor

Fabrika Ducati sürücüsü Enea Bastianini, geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde çifte zafer kazanmasına rağmen 2024 MotoGP şampiyonluk mücadelesinde kendini bir aday olarak görmediğini söylüyor.

Bastianini, hem sprint yarışını hem de Silverstone'daki ana yarışı kazanarak takım arkadaşı Francesco Bagnaia ve Pramac rakibi Jorge Martin'e rahat bir şekilde üstünlük sağladı.

Bu sonuç, onu Gresini'nin Marc Marquez'inin önüne geçirerek şampiyona sıralamasında üçüncü sıraya yükseltti ve lider Martin'in sadece 49 puan gerisinde, sezonun ikinci yarısında ise 370 puanlık bir fırsat var.

Ancak İtalyan sürücü bu yıl şampiyonluk için mücadele edeceğini düşünmüyor çünkü sürekli bir şampiyonluk mücadelesi vermek için gereken tutarlılığa sahip olmadığını düşünüyor.

Altı kez grand prix kazananı 26 yaşındaki Bastianini, "Şu anda kendimi bir şampiyonluk adayı olarak görmüyorum çünkü Pecco ve Jorge her yarışta benden daha tutarlı bir hız sergilediler. Bu iki sürücü zirvede."

"Bazen bir şeylerin eksik olduğunu hissettim veya pistte onların gerisinde kaldım. Bir şampiyonluk adayı olmak istiyorsam bu yönde kendimi geliştirmem gerekiyor.”

“Silverstone galibiyeti iyi bir başlangıç noktası, ama sezonun geri kalanında böyle devam etmek istiyorum. Eğer sezonun sonunda bu fırsatı yakalarsam, neler olacağını göreceğiz." dedi.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ve Bagnaia gerçekten de sezonun ilk yarısında Bastianini'den daha düzenli olarak ön sıralarda yer aldılar.

Sadece bitirdiği yarışları sayarsak, Martin sadece bir yarışta -Nisan ayında düzenlenen Amerika GP- podyum dışı kaldı. Bagnaia için de hikaye benzer, Austin'deki etkinlikte beşinci oldu ama damalı bayrağı gördüğü diğer tüm etkinliklerde podyuma çıktı.

Öte yandan Bastianini, Silverstone'daki yılın ilk galibiyetine kadar dokuz yarıştan sadece dört podyum elde etti.

Ancak Bagnaia, takım arkadaşının 2024 şampiyonluğu için hala üçlü bir mücadeleye dahil olabileceğini düşünüyor ve Britanya'daki başarının onu yılın son 10 yarışında motive edebileceğine inanıyor.

Bagnaia, "Her zaman mücadeledeydi."

"Sadece daha istikrarlı olması gerekiyor ve bu sonuç ona her zaman bu seviyede olması için motivasyon verebilir.”

"Son yarışlara kadar şampiyonluk için mücadele etmesi normal. Çok hızlı ve kullanılmış lastiklerde çok iyi. Onu şampiyonluk mücadelesinde her zaman düşünmek zorundayız." dedi.