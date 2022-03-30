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Bastianini: "Şampiyona liderliğimin Endonezya'dan sonra önemi yok"

Gerisini Racing sürücüsü Enea Bastianini, Endonezya Grand Prix'sinin ardından şampiyonada hâlâ lider olmasının "pek önemli olmadığını" söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Bastianini: "Şampiyona liderliğimin Endonezya'dan sonra önemi yok"
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Katar Grand Prix'si kazananı, şampiyonada KTM sürücüsü Brad Binder'e karşı iki puanla önde.

Bastianini, Endonezya GP'sinden önce sadece iki yağmurlu GP'ye katıldığı için, MotoGP motosikletinde yağışlı koşullardaki sürüş deneyimi oldukça yetersiz.

Endonezya'da sıralama turlarını beşinci tamamlayan Bastianini, yarışın ilk turlarında geri düştü ve sadece 11. sıraya tırmanabildi.

Bastianini, her ne kadar şampiyonayı lider götürse de, bunun yağışlı koşullardaki formunu geliştirmek kadar önemli olmadığını söyledi.

Bastianini, "Bu yarıştan memnun değilim çünkü kuru zeminde yarışmayı tercih ederim."

"Fakat sorun yok. Çok yavaş başladım ve çok fazla pozisyon kaybettim."

"Ancak yedi veya sekiz turdan sonra hızlanmaya başladım ve sona doğru hızlıydım. Pozisyon kazandım."

"Yarışın sonunda sekizincilik için mücadele ettim ama Binder ikinci virajda beni geçti."

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sekizinci sırada kalmak imkansızdı."

"Şampiyona lideriyim ama bu benim için pek önemli değil."

"Bir sonraki yağmurlu yarışta daha iyi olmak istiyorum." dedi.

Bastianini'nin sezonun ilk iki yarışından sonra elde ettiği 30 puan, Wayne Gardner'ın 1987'de şampiyonluk kazandığı sezondan bu yana bir şampiyona liderinin topladığı en az puan.

Bu aynı zamanda, bir uydu takımının ilk iki yarışın ardından sezonun lideri olduğu üçüncü sezonu temsil ediyor. Pramac sürücüsü Johann Zarco geçtiğimiz yıl ilk yarışlardan sonra gridin lideri olmuştu ve Fabio Quartararo da 2020'de Petronas SRT ile aynısını yapmıştı.

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