Bastianini, sakatlıktan geri dönüş çalışmalarına başladı

Ducati fabrika takımı ile macerasına istediği gibi başlayamayan Bastianini, henüz ilk yarışta Luca Marini'nin kendisine teması sonucu sakatlanmış ve sonraki iki yarışı kaçırmıştı.

Jerez'de başarısız bir geri dönüş girişiminde bulunan Bastianini, Cuma günü piste çıkmış ancak ağrılarının devam etmesi sonucu yarıştan çekilmişti.

Geçen yarış yerini Danilo Petrucci'ye bırakan Bastianini'nin Mugello'da dönmesi bekleniyor, o da bu amaçla çalışmalara başlamış vaziyette.

Salı günü Mugello'da gerçekleştirilen bir teste katılan Bastianini, test kapsamında Ducati Panigale ile düzenli turlar atarak kondisyonunun durumunu görmeye çalıştı.

Testte sadece Bastianini yer almadı, Ducati test sürücüsü Michele Pirro ve Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow da piste çıkan isimler arasındaydı.