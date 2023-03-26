Bastianini sakatlığı nedeniyle Portekiz ve Arjantin MotoGP yarışlarına katılamayacak

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Bastianini, cuma günkü MotoGP sprint yarışının ikinci turunda VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini tarafından tetiklenen büyük bir kazaya karıştı.

Marini, Bastianini'yi iç taraftan geçmeye çalışırken düştü ve Ducati sürücüsünü de beraberinde götürdü.

Temasın ardından Bastianini, tıbbi merkeze götürüldü ve ilk taramalarda sağ köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Ardından da ileri kontroller için hastaneye nakledildi.

Ducati, kapsamlı analiz sonrası Bastianini'nin Pazar günkü Portekiz GP'sini ve önümüzdeki hafta Portekiz'de yapılacak 2023 sezonunun ikinci yarışını kaçıracağını doğruladı.

Ducati'nin sosyal medya hesabından yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Bestia'ya acil şifalar diliyoruz."

"Bugünkü sakatlığın ardından Enea yarınki yarışta ve gelecek haftaki Arjantin GP'sinde yer alamayacak."

"Ne zaman pistlere döneceğini durumundaki gelişim belirleyecek. Yakında geri dön Enea!"

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini ve Bastianini arasındaki olay yarış yönetimi tarafından incelemeye alındı fakat kimseye ceza çıkmadı.

Marini olayla ilgili olarak, "Yazık oldu."

"Sadece çizgimde gidiyordum ve Enea ile temastan kaçınmak için bir derece daha fazla yatıyordum, bunu yaparken de ön tarafı kaybettim."

"Motosikletim ona çarptı. Onun için üzücüydü fakat şeyler olabiliyor."

"Yine de bu kolay bir durum değil, bu yüzden bunun için üzgünüm. Yine de kimin hatalı olduğunu söylemek zor.""

"Bu bir yarış kazasıydı. Umarım iyileşir."

"Bunun için bir ceza vermeyeceklerini söylediler, sonuçta sürücüler arasında bir temas yoktu. Sadece bir sürücü kaza yaptı ve diğerine çarptı ama bundan kaçınmak mümkün değildi.

Ducati, Arjantin'de Bastianini'nin yerine kimi geçireceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı ancak muhtemelen test sürücüsü Michele Pirro'yu çağıracak.