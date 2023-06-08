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Bastianini sağlık kontrolünü geçti, Mugello'da yarışacak!

İlk beş yarışın tamamını pas geçen Enea Bastianini sonunda tamamen iyileşti ve bu hafta sonu resmen pistlere dönüş yapıyor!

Altay Gök
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Enea Bastianini, Ducati

Portekiz'deki açılış hafta sonunda büyük şanssızlık yaşayan Bastianini, henüz sprint yarışında Luca Marini ile ciddi bir temas yaşamış ve köprücük kemiğinden sakatlanmıştı.

Sakatlığı nedeniyle Arjantin ve ABD GP'lerini kaçırdıktan sonra Jerez'de geri dönmeye çalışan İtalyan sürücü, ağrılarının devam etmesi nedeniyle yarıştan çekilmiş, iki hafta sonra Le Mans'ta da piste çıkmamıştı.

Jerez'den sonraki bir ayı iyileşmeye ve dinlenmeye çalışarak geçiren Bastianini'nin bir Ducati Panigale V4 S ile özel testler yaptığı da bilinmekteydi.

Bir aylık süreyi iyi değerlendiren ve iyileşme sürecini tamamlayan Bastianini'nin Mugello'da geri döneceği Çarşamba günü Ducati tarafından açıklanmıştı, ancak Perşembe günü rutin sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyordu.

Bu sabah başarılı bir sağlık kontrolünden geçen Bastianini'nin yarışmasına MotoGP yönetiminden de izin çıktı, böylece kendisi tam 2.5 aylık aranın ardından yeniden pistlerde olacak.

Bastianini'nin yanı sıra bu sezonun şanssız isimlerinden Miguel Oliveira ve kol ameliyatından dönen Raul Fernandez de sağlık kontrollerinden geçtiler.

Jerez'de Fabio Quartararo'nun teması sonucu bu yıl ikinci kez sakatlanan Oliveira, sakatlığı nedeniyle Le Mans'taki mücadeleyi kaçırmıştı.

İlk dört yarışta hiç iyi görünmeyen Fernandez ise Jerez'deki sezon ortası testlerinin ardından sağ kolundan ameliyat olmaya karar vermiş, o da Le Mans'ta yarışamamıştı. 

 
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