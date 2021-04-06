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MotoGP / Haberler

Bastianini, saçları nedeniyle Doha GP'de önünü görmekte zorlanmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Avintia'nın çaylak sürücüsü Enea Bastianini, MotoGP Doha Grand Prix'sini 11. sırada tamamlamasının temel sebebinin yarış, saçları nedeniyle önünü görememesi olduğunu belirtti.

Bastianini, saçları nedeniyle Doha GP'de önünü görmekte zorlanmış

Bastianini, Katar'da gerçekleştirilen ilk yarışı 2020 Ducati ile 10. sırada tamamlamış ve çaylaklar arasında en iyisi olmayı başarmıştı. Geçen Pazar günü gerçekleştirilen Doha yarışında da yine etkileyici bir performans sergiledi.

Yarışa 19. sıradan başlayan genç yetenek, 11. sırada finiş gördü ve Suzuki'den Mir'in başını çektiği grubun içerisindeydi.

Ancak saçlarının vizörün içine girdiğini söyleyen Bastianini, bunun terle birleşmesiyle neredeyse hiçbir şey göremediğini belirtti.

Moto2 dünya şampiyonu, "Çok memnunum, çünkü özellikle ilk birkaç turun ardından yukarıya çıkabildim. Kendimi o noktada öndekinin 1,5 saniye gerisinde bulmuştum ve oldukça güçlü turlar atmayı başardım."

“Bir ara lider gruptan daha hızlı turlar attım, bu yüzden kesinlikle tatmin olduğumu söylemem lazım."

“Maalesef son turlarda saçlarım gözlerime girdi ve terin de birleşmesiyle artık hiçbir şey göremiyorum."

"Dikkatim dağıldı ve önümdeki o üç veya dört sürücüyü geçemedim." dedi.

Enea Bastianini, Avintia Racing

Enea Bastianini, Avintia Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini, Doha GP'de Avintia'dan takım arkadaşı Luca Marini'den çok daha iyiydi ve VR46 destekli sürücü, son bölümde ön lastiklerinin bitmesinin ardından 18. oldu.

Marini, "Çok şey öğrendim, motosikletle ilgili hissiyatım gelişti."

“Biraz daha fazla güce sahip olmak için spor salonunda hangi alanlar üzerinde daha çok çalışmam gerektiğini gördüm. Özellikle vücudumun üst kısmı ve yön değiştirmelerde daha güçlü olmak için kollarım üzerinde çalışmalıyım."

"Yarışa gelirsek, lastik yönetimi hakkında çok şey öğrendim."

“Ön lastikle ilgili bir sorun vardı, ilk 10 turun ardından lastiği sağ kısmının tutuşu düşmeye başladı ve durumu toparlayıp, sonunda daha iyi bir pozisyona sahip olmaya çalıştım."

“Fakat son altı turda tamamen gitti ve sürmesi çok zordu."

"Bu sonuç beni biraz sinirlendiriyor çünkü tüm hafta sonu kendimi çok rahat hissettim ve geçen hafta sonundan çok daha rekabetçiydim." dedi.

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Jorge Martin, ilk MotoGP podyumunu Gresini’ye adıyor

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Editör Lewis Duncan

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