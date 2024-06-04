Bastianini: "Mugello sonucu bana zor zamanda iyi hissettirdi"

Bastianini ev sahibi olduğu Mugello'da, pazar günü seyircisi önünde etkileyici bir performans sergiledi. İtalyan sürücü, az aksiyonlu geçen yarışta Ducati için 1-2 sonucunu elde etmek üzere iki önemli geçiş yaptı.

26 yaşındaki İtalyan, ilk olarak iki tur kala Scarperia'ya girerken Marc Marquez'in Gresini motorunu geçtikten sonra, şampiyona lideri Jorge Martin'i son turun son virajında sürpriz bir geçişle yakaladı.

Watch: Magic Mugello's iconic moments! | 2024 #ItalianGP

Bu sonuç, Bastianini’nin nisan ayındaki Amerika GP'sinden bu yana ilk podyumu oldu. Ancak bu podyum, Ducati'deki koltuğunu kaybedeceği kesinleşen haftanın sonunda gelmiş oldu.

Bastianini, 23 turun 18. turunda Marquez'in son podyum basamağını kendisinden kısa bir süreliğine çalmasıyla motive olarak "daha önce hiç olmadığı gibi" sürdüğünü söyledi.

"Bu, çok özel hissettiriyor çünkü geçen haftadan beri zor bir dönemden geçiyorum” dedi, Ducati'deki ikinci fabrika sürüşü hakkındaki medya ilgisine atıfta bulunarak.

"Ama bu hafta aklımızda bir sonuç vardı, dünden beri gelişim gösterdim ve hızlıydım. Bugün hem kendim hem de buradaki herkes için daha fazlasını yapmaya gerçekten motiveydim.

"Yarışın yarısında biraz uyudum ama Marc beni geçtiğinde aklımı diğer her şeye kapattım ve 'Hayır, böyle olmamalı. Bu benim podyumum.' dedim.”

"Geri döndüm. Hiç olmadığı gibi sürüyordum ve iyi hissettiriyordu. Ayrıca son turda Jorge'yi geçtim ve bu çok tehlikeliydi ama sonuç beni mutlu etti." dedi.

Bastianini'nin iki yıllık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve İtalyan sürücü, 2022'de Gresini'de gösterdiği yarış kazanan formunu sürdüremedi.

2024 sonrası, onun için belirsizliğini koruyor. Ducati uydu takımında yer bulamaması durumunda Aprilia, İtalyan sürücü için olası bir takım olarak görülüyor.

Mugello'daki hızını göstererek bir mesaj verip vermediği sorulduğunda, beş kez grand prix galibi sürücü şunları söyledi: "Gelecek, gelecek, gelecek…”

"Şu anı düşünmek istiyorum çünkü geleceği çok düşünüyoruz ama bugünü yaşamak istiyorum, çünkü bu dönem benim için gerçekten zordu.”

"Bazı hatalar yaptım, takım da bazı hatalar yaptı.”

"Bugün gerçekten güzel bir gün. Genelde, ikinci sıradan pek memnun olmam ama bugün gerçekten mutluyum ve geleceği düşünmek istemiyorum."

Bagnaia yarış başlangıç stratejisini açıkladı

Cumartesi'nin sprintinde olduğu gibi, Bagnaia'nın zaferinin anahtarı, başlangıçta yaptığı muhteşem kalkıştı. Sadece bu sefer cuma antrenmanlarından dolayı aldığı bir ceza nedeniyle beşinci sıradan başlaması gerekti.

Bagnaia, KTM sürücüsü Jack Miller'ın 2023 başlangıcından ilham aldığını ve motosikletini 1. virajda sol tarafta tutarak, sonraki sol viraja iç çizgide girdiğini söyledi.

Bagnaia bu hamlesiyle, iki viraj içinde liderliğe yükseldi ve yarışın bitimine 3 tur kala Martin'in kendisine çok yaklaşmasına rağmen liderliğini korudu.

Bagnaia yarışa başlangıç stratejisini şöyle açıkladı:

"Benim için önemli olan risk almak değil, doğru anda iyi bir pozisyonda olmak."

"Dışarıdan gitmeye karar verdim çünkü geçen yıl başlangıçta Miller beni geçti. Bu yüzden ilk virajda dışarıda kalıp 2. virajda içeride olmak istedim. Aynı şeyi yapmaya çalıştım.

"Ama Maverick (Vinales) çok sert fren yaptı ve stratejimi neredeyse bozuyordu. Ama onun geniş aldığını gördüğümde çizgisini kesmeye çalıştım. Bu, en iyi karardı.

"Ve ondan sonra Jorge'nin 1. virajın çıkışına güçlü yaklaşmadığını gördüm, bu yüzden onu 2. virajda geçmek için avantaj sağlamaya çalıştım."