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Bastianini, Misano'da podyuma çıkacak kadar 'kendine güvenememiş'

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Avintia Ducati çaylağı Enea Bastianini, kazalarla dolu Cumartesi gününün, Pazar günkü MotoGP Emilia Romagna Grand Prix'sinde podyuma geri dönme konusunda "kendine güvenmemesine' sebep olmuş.

Bastianini, Misano'da podyuma çıkacak kadar 'kendine güvenememiş'

Bastianini, beş hafta önce MotoGP'nin San Marino GP için Misano'yu son ziyaretinde, 12. sıradan başlayarak ilk MotoGP podyumunu elde etmişti.

Cumartesi günü üç kez kaza geçirdikten ve sıralamalarda 16. olduktan sonra, podyuma tekrar çıkması pek olası görünmüyordu.

Ancak 2020 Moto2 dünya şampiyonu bir kez daha tırmandı ve yüksek lastik aşınmasından yararlanarak son turda, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'dan üçüncülüğü aldı.

Bastianini yarıştan sonra "Evet, benim için çok zor bir hafta sonu oldu."

"Dün sekiz tur içinde üç motosikleti yok ettim ve bugün podyuma çıkma konusunda kendime güvenim yoktu."

"Ancak yarıştaki birçok turdan sonra hızımı gördüm ve Marc [Marquez] ve Pecco [Bagnaia] ile ilk gruba gerçekten çok yakındım."

"Son 10 turda pozisyon almak için çok çabaladım ve sonunda dördüncü oldum."

"Ayrıca Fabio'yu çok yakınımda gördüm ve son turda onu geçmek için her şeyimle zorladım ve Caro'da [U-viraj] Fabio'yu geçtim.

"Ayrıca takıma teşekkür etmek istiyorum çünkü dün ve bugün, çok ama çok iyi bir iş çıkardılar."

"Fabio ile olan mücadelem çok tuhaftı çünkü o şampiyonluk için savaşıyordu ve sonunda kazandı."

"İçimden, ona çok yakın olduğum için üçüncü sırada yer almak istediğimi düşündüm. Geçişlerimde çok iyiydim, bu yüzden mutluyum." dedi.

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, Bastianini'nin çaylak sezonundaki art arda aldığı dördüncü ilk altı sonucu oldu, ancak son dört yarışta, 9., 12. ve 16. sırada yer aldığı sıralama sonuçlarını geliştirmesi gerektiğini söylüyor.

İleride neyi geliştirmesi gerektiği sorulduğunda, "Sıralamaları düşünüyorum çünkü her zaman 9. ve 16. sıra arasında başlıyorum."

"Bu, yarış için iyi değil çünkü çok fazla geçiş yapmam gerekiyor."

"Sanırım arka arkaya daha fazla tur atmak için Cumartesi günü 4. antrenmanlarda çalışmamız gerekiyor çünkü her zaman kısa sürüşler yaptım. Şimdi sonraki yarışlar için neler yapabileceğimizi araştırıyoruz." dedi.

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