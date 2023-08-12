Bastianini, mevcut Desmosedici'den memnun değil

Bu sezon Gresini'den fabrika takımına geçen Bastianini, sezonun ilk sprint yarışında kürek kemiğini kırması nedeniyle ilk beş yarışı kaçırdı.

Geri döndükten sonra yavaş yavaş ısınan Bastianini için işler şimdilik iyi gitmiyor, nitekim kendisi damalı bayrağı en yüksek sekizinci sırada görebildi.

Dahası, sezon başlarken şampiyonluk mücadelesi vermeyi beklediği takım arkadaşı Francesco Bagnaia an itibariyle şampiyona lideri.

Sezonun gidişatı hakkında konuşan Bastianini, "Şu an için asıl sorun, motosikletin bir chopper gibi hissettiriyor olması."

"Arka süspansiyonu yeniden ayarladık, birkaç parçayı değiştirmeye çalıştık ama muhtemelen Pecco gibi daha büyük bir şey denemeliyiz. Motosiklet geçen yıla göre epey farklı."

"Bunu anlamak için zamana ihtiyacım var, bunun için Silverstone'da piste çıkmak önemliydi. Artık takımın faydalanabileceği daha fazla veriye sahibim."

"Şimdi muhtemelen motosikletin gideceği yönü belirlememiz gerek, ancak bu kolay bir iş değil. Kısa sürede üstesinden gelebilir miyim bilmiyorum."

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Silverstone'a büyük umutlarla gelen Bastianini bir kez daha beklentilerin gerisinde kaldı.

Sıralama turlarında ikinci bölüme kalamayan Bastianini, yarışta da Marc Marquez ile teması sonucu yarışı tamamlayamadı.

Yarışı yorumlayan Bastianini, "Buraya hazırlıklı gelmek için motosiklette çok şey değiştirdik, daha fazlasını yapmaya çalıştık ama hiçbir şey değişmedi."

"Yarış benim için çok zor geçti. Sadece en sert frenlemede en güçlüydüm, pistin diğer kısımlarında değildim."

"Sonunda, sanırım Marc'la temastan sonra motora bir şey oldu, kazaya sebep olan taraf da muhtemelen bendim." dedi.