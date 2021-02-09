Bastianini, Marquez'in kendi üzerinde baskı yaratacağını düşünmüyor

Alex Marquez, Honda ile MotoGP'ye geçmeden önce 2019'da Moto2 şampiyonluğunu kazanmıştı. Geçen yıl da Fransa ve Aragon'da markanın sezondaki tek podyumu getirmişti.

Bastianini ise 2020'de orta sınıf şampiyonluğu için sezon boyunca birçok başarıya imza atmıştı. İtalyan yarışçı şimdiyse, Avintia Ducati kadrosuyla, 2021'de MotoGP'ye adım atmak için hazırlanıyor.

Marquez'in Moto2 Şampiyonu olarak hükmü ise hâlâ sürüyor. 2020'deki bu performansların üzerinde bir baskı yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Bastianini, “Aslında hayır... çünkü her sürücü eşsiz."

“Uyum sağlamam belki çok belki de az zaman alacak, bu yüzden -tam tersine- üzerimde bir baskı oluşturmaz."

"Sürmek ve eğlenmek istiyorum. Sonra da iyi sonuçların geleceğini umuyoruz. İlk yıl gelmezse, ikinci sene için ne yapmam gerektiğini anlamak adına daha çok konsantre olacağım."

Bastianini 2021 sezonunda, Valentino Rossi’nin üvey kardeşi olan, 2020 Moto2 Şampiyona ikincisi Luca Marini ile birlikte Avintia’da olacak.

Son yıllarda MotoGP'de dengelenen birçok şey olmasını referans alarak, sporda devam eden rekabet üzerine de yorum yapan Bastianini, "Yalnızca bir fark yaratıyor olursak sonucunda böyle bir rekabet ortaya çıkar. Ancak bu kadar büyük bir rekabetin her zaman ortaya çıkmasını bekleyemeyiz." dedi.

“Son yıllarda motorlardan takımlara, takımlardan sürücülere, çoğu şey yeniden düzenlendi."

"Ben de bir baş oyuncu olmayı umuyorum ama biraz zaman alacak... Şu an lastiklere ve takıma nasıl yaklaştığınıza da bağlı." diye ekledi.

Bastianini ile ilişkisinin "mükemmel" olduğunu düşünen Marini ise ikisi arasında yoğun bir rekabetin nüksedeceğini umuyor. Bunun ikisini de güçlendireceğini düşünüyor.

Bu yıl VR46 destekli Ducati'yi sürecek olan Marini, "Böyle bir rekabetin ortaya çıkmasını umuyorum çünkü bu gücümüzü gösterir."

"MotoGP'de çok sayıda güçlü sürücü var, bu nedenle büyük rekabetler artık olmayacak."

“Şimdi kazanmak için 12 sürücüye karşı savaşmanız gerekiyor yani bir zamanlar olduğu gibi belirli iki veya üç kişiye karşı değil."

"Daha mı zor yoksa daha mı kolay bilmiyorum çünkü herkesle o kadar yakınken bir fark yaratmak çok da bir anlam ifade etmiyor."

"Bence şimdiki çağda, eski zamanlardaki gibi büyük rekabetleri görmek zor olacak. Belki de ileride sadece ben ve Enea güçlü oluruz, ki bu güzel olurdu." dedi.