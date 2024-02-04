Bastianini, Marquez-Martin tehdidi konusunda kendine güveniyor

Enea Bastianini 2024 MotoGP sezonuna fabrika Ducati koltuğuna tutunmak için mücadele ederek başlayacak.

Marc Marquez ve Jorge Martin, 2025'te Bastianini'nin koltuğunu devralmak için iki en güçlü aday olarak ortaya çıkıyor.

Ducati ile ilk sezonu sakatlıklarla mahvolan Bastianini, yoğun baskıyı savuşturmak için bu yıl hızlı başlaması gerektiğini biliyor.

Marca tarafından Marquez'in mi yoksa Martin'in mi 2025 motosikletini almasından daha çok çekindiği sorulduğunda Bastianini, "Bence şu anda bunun hakkında konuşmak zor."

"Bakalım, umarım Enea Bastianini olur, ama biraz erken..." dedi.

Pramac'tan Martin geçen yıl, 2023 şampiyonluğunu kazanması halinde 2024'te fabrika Ducati takımına terfi etmesi gerektiğini belirten bir sözleşme maddesi olduğu konusunda ısrar etti.

Hatta sezon sonu testlerinde kullanmak üzere Valencia'ya yedek bir yarış tulum bile götürdü. Ancak sonuçta şampiyonluğu ve terfiyi kıl payı kaçırdı.

Bastianini'nin buna tepkisi şöyle oldu: "Aslında... Bilmiyorum. Çok az şey biliyordum ya da hiçbir şey bilmiyordum."

"Bunu birçok kez duydum ama resmi olarak kimse bana bir şey söylemedi. Böyle olduğunu sanmıyorum ama bu benim için önemli değil."

"Benim için önemli olan bu takımda olmam. Çünkü bu benim için her zaman karmaşık olmuştur."

"Avintia'da, Gresini'de ve Ducati'deydim, hepsinde yeniydim."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu nedenle benim için aynı takımla bir yıl daha yarışmak önemli." dedi.

2024'te Ducati kullanacak olan Marquez, İtalyan üreticinin diğer sürücüleri tarafından bu yılki şampiyonluk savaşına katılacağı konusunda uyarıldı.

Bastianini, "Tüm Ducati sürücüleri tehlikelidir."

"Bence en tehlikelileri onlar. Çünkü tüm Ducati takımlarının şampiyonluk için savaşacak motosikletleri var. Ancak testleri de görmemiz gerekiyor. Çünkü KTM'nin Brad Binder gibi bir sürücüsü olduğunu, Aprilia'nın Valencia testinde çok hızlı olan Maverick Vinales veya Aleix Espargaro'ya sahip olduğunu düşünüyorum."

"Honda'yı ve neler yaptığını görmelisiniz. Çünkü Luca Marini de Valencia'da hızlıydı."

"Ama favori kesinlikle Pecco..." dedi.

Geçen yıl Portimao'daki ilk sprint yarışında omzundan sakatlanan Bastianini fabrika takımı kariyerine kabus gibi bir başlangıç yaptı.

Ancak yılın son bölümünde yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından nihayet ivme kazandı ve Singapur MotoGP'yi kazanarak yeteneğini bir kez daha hatırlattı.

2024 hakkında ise Bastianini, "Kesinlikle kendimi kurtarmak istediğim bir yıl. 2023'ün biraz karmaşık bir yıl olması anlamında, ancak bu yılın farklı olacağından eminim."

"Nasıl olacağını göreceğiz ama daha sakinim çünkü fiziksel olarak da iyiyim ve hazırlıklıyım." dedi.

Kendisine olan inancını kaybetmediği konusunda ısrar eden Bastianini, "Hayır, kendime güveniyorum."

"Arkamda iyi bir takım var ve geçen yıl boyunca yaptığım bu yolculukta bana çok yardımcı oldular."

"Bence yaptığım sezon finali fena değildi. İyi bir seviyedeydim ama çıtayı yükselteceğimizden eminim." dedi.