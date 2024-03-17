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Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"

Ducati sürücüsü Enea Bastianini, Brad Binder'in Katar Grand Prix'sindeki çifte podyumunun ardından KTM'nin MotoGP'de İtalyan markasına "gerçekten yakın" olduğuna inanıyor.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Yenilenen Ducati GP24 geçen ay sezon öncesi testlerde rakiplerinden açık ara önde görünürken, son şampiyon Francesco Bagnaia hem Sepang hem de Losail pistlerinde rekor kırdı.

Sezonun açılış grand prix'sinde Bagnaia'nın gridde beşinci sıradan zafere ulaşmasıyla Ducati'yi durdurmak mümkün olmasa da, Binder'in ikinci sıradaki finişi İtalyan markanın 2024 MotoGP sezonunda işinin o kadar kolay olmayacağını gösterdi.

Aprilia da Katar hafta sonunun bazı bölümlerinde hızlı göründü ve özellikle Aleix Espargaro, lastik sorunları ana yarışta bu sonucu tekrarlama şansını mahvetmeden önce, sprintte üçüncü olarak RS-GP'nin hızını gösterdi.

Losail'de farklı motosikletlerin birbirlerine kıyasla ne kadar farklı olduğunu beşinci sıradan görebilen Bastianini, KTM'nin 2024'te RC16'nın yenilenmiş versiyonuyla aradaki farkı kapatmayı başardığını düşünüyor.

Bastianini, "Ducati şu anda tüm fabrika takımları için bir referans ve KTM şu anda Ducati'ye gerçekten yakın çünkü Brad'in yarışta ve sprintte rekabetçi olduğunu gördük." 

"Bence KTM fabrikası Aprilia ile birlikte bu yıl için bize rakip olarak yakın olabilir." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:51 barajını aşan tek Ducati olmayan sürücü oldu.

Martin'in GP24'ünün yarım saniye gerisinde bitirdiği 11 turluk sprintte güçlü bir atakla ikinci sıraya yükseldi.

Binder, geçtiğimiz pazar günü yapılan ana yarışta Pramac sürücüsünü geçmeyi başardı ancak iki kez şampiyon olan Bagnaia'nın damalı bayrağı Güney Afrikalı sürücünün 1.3 saniye önünde görmesiyle fazla bir mücadele ortaya koyamadı.

KTM'nin şu anda Ducati ile aynı seviyede yarıştığını düşünüp düşünmediği sorulan 28 yaşındaki sürücü, Avusturyalı markanın formunun yükseldiğini söylemekte gecikmedi. Hem Martin'in hem de Bagnaia'nın Katar hafta sonu boyunca daha fazla tempoya sahip olduğunu söyledi.

Binder, "Bence [seviye] geçen yılla aynı. Birbirimize çok yakınız. Ama henüz bunu yapabileceğimizden emin değilim."

"Benim için her zaman 100'ü biraz zorluyormuşum gibi hissediyorum ve kullanmak istediklerinde ceplerinde biraz zaman varmış gibi hissediyorum."

"Son küçük yardımı bekliyorum ve sonra tekrar deneyeceğiz." dedi.

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