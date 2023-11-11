Bastianini, koltuğunu Martin'in alacağı söylentilerine rağmen "baskı altında değil"

Dört kez yarış galibi Bastianini, 2022'de Gresini Racing ile gösterdiği iyi performansın ardından, bu yıl Ducati fabrika takımında Jack Miller'ın yerini aldı.

Ancak Bastianini, sakatlıklar ve sürüş stilini 2023 motosikletine adapte etmekte yaşadığı zorluklar nedeniyle iyi performans gösteremedi.

Son çıkan haberler Martin'in şampiyon olması halinde 2024'te Ducati fabrika takımında Bastianini'nin yerine geçebileceği yönünde. Bu ihtimal Ducati yönetimi tarafından da doğrulandı.

Bu ihtimaller ortasında bu yılki en iyi hafta sonunu geçiren Bastianini, performansını geliştirmeye odaklanmasının zor olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Jorge bana kıyasla gerçekten iyi bir sezon geçirdi."

"Felaket bir sezon geçirdim ama aynı zamanda başlangıçtan beri çok şanssızım."

"Portimao'da rekabetçiydim ve muhtemelen sezonum, bu sakatlık olmadan daha iyi olabilirdi."

"Potansiyelimi biliyorum ama bazen daha fazlasını yapmaya çalıştığınızda hedefinize ulaşamıyorsunuz, biraz geri gitmeniz gerekiyor."

"Şimdi geri döndüm, sorunun ne olduğunu biliyorum. Bu durumdan dolayı baskı hissetmiyorum, sadece bugünkü performansımdan ve motosikletimde eğlenmekten dolayı mutluyum." dedi.

Bastianini Sepang'da 2023 versiyon Ducati ile viraj giriş performansını iyileştirmek için başparmakla hareket ettirebildiği bir arka fren deniyor.

Fren ayarlarında yapılan değişiklikler de hesaba katıldığında mevcut durumunu yorumlayan Bastianini, "Evet, diğer yarışlara kıyasla motor frenini de değiştirdik."

"Motor freni ayarlarında geçen yıla kıyasla her şey çok farklı. Hızlı gitmeyi seviyorum ama motosikleti durdurmam da gerekiyor. Benim bu yılki ana sorunum buydu."

"Burada arka frenle alakalı denediğim bir çözüm, virajı nasıl almam gerektiğini anlamamda bana çok yardımcı oldu." dedi.

Bastianini, Cumartesi günü Francesco Bagnaia'dan üçüncülüğü almaya çok yaklaştı fakat takım arkadaşının şampiyonadaki durumu göz önüne alındığında bunu yapmamayı tercih ettiğini söyledi.

Bastianini, "Evet, bugün iki KTM ile iyi bir mücadele oldu."

"[Brad] Binder'i geçmek gerçekten çok zor çünkü çok geç fren yapıyor. Sonra Pecco'nun arkasında geldiğimde, orada kalmaya karar verdim çünkü bu benim için, onun için ve takımın kendisi için en iyisiydi."

"Ön lastik kritik durumda olduğu için benim açımdan tehlikeliydi. Pecco'nun motosikletinde de benimkine benzer bir sorun gördüm."

"Yarın için bu sorunu çözmemiz gerekiyor çünkü uzun yarışta başımızı ağrıtabilir." dedi.