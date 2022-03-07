Bastianini: "Katar GP'de, ilk zaferimi almayı beklemiyordum"

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2020 Moto2 Dünya Şampiyonu Bastianini, MotoGP'deki ilk galibiyetini, pazar günü yapılan Katar GP'de aldı. Bu, aynı zamanda bu yıl Ducati motosikleti kullanmaya başlayan Gresini'nin de 2006'dan bu yana ilk zaferiydi.

Şimdiye kadarki en iyi MotoGP sonucu ikincilik olan Bastianini'nin, geçen yıl her iki podyumunu da ilk onun dışından başlayarak aldığı düşünüldüğünde, pazar günü galibiyet savaşı vermesi bekleniyordu.

Fakat Bastianini, Katar'da temel olarak 22 turluk yarışta podyuma çıkmayı istediğini ve galibiyete ulaşmayı beklemediğini dile getirdi.

Bastianini, "Öncelikle bu zafer benim için beklenmedikti çünkü bugün podyuma çıkmak bile benim için harika olurdu."

"Bir zafer elde etmek bizim için beklenmedik bir şeydi fakat [takım patronu] Nadia'nın gözlerinde, Fausto'nun [Gresini] bu takımı ileri taşıma motivasyonunu gördüm."

"Ayrıca takımdaki çocukların yüzlerinde gülücükler açıyordu ve bu harika." dedi.

Nadia Padovani, eşi Fausto'nun geçen yıl COVID-19'dan ötürü hayatını kaybetmesiyle Gresini takımını devraldı ve 2015'ten bu yana Aprilia'nın fabrika ekibini yöneten Gresini'nin, bu yıl MotoGP'de bağımsız takım hale gelmesine liderlik etti.

Bastianini, takımdaki atmosferi övdü ve pazar günü galibiyeti mümkün kılan şeyin, takım içerisindeki motivasyon olduğunu belirtti.

"Gerçekten çok mutluyum çünkü Fausto bu takım için çok iyi isimler getirdi. Nadia şimdi tüm takımı bir araya getiriyor ve takım içerisindeki atmosfer harika."

"Bütün çocuklar tıpkı benim gibi çok motive ve bugün bu galibiyeti mümkün kılan şey bu oldu."

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini 22 turluk yarışın 19. turunda Honda sürücüsü Pol Espargaro'yu geçti ve arkasındaki grupla 1.3 saniyelik bir fark yarattı.

Son turlarda KTM sürücüsü Brad Binder yoğun şekilde zorladı ve damalı bayrağı geçtiklerinde, ikili arasında sadece 0.346 saniye vardı.

Son tur hakkında yorum yapan Bastianini, "Hayatımın en uzun turlarından biriydi." dedi.

Ayrıca başlangıçta arka kısım için planlanan yumuşak lastiklerin, gridde orta lastiklerle değiştirilmesinin de bu zafere büyük katkı sağladığını açıkladı.

İtalyan, “Bugün çok heyecanlı bir gündü. Testlerde zaten çok büyük bir potansiyel olduğunu görmüştük ve buraya geldiğimizde, hem ayarlarda hem de elektronikte bir adım daha attık."

"Dünkü sıralama turlarında, bu hafta sonu ilk kez gerçekten iyi bir tur zamanı çıkardım ve bugünkü yarışa ilk çizgiden başladım."

"Benim için en iyi seçim arka tarafta orta lastik kullanmaktı çünkü bu sabah ısınma turlarında bu lastikleri denedim ve iyi bir potansiyel olduğunu gördüm. Orta lastik daha dengeliydi."

"Kolay değildi, özellikle yarışın ilk kısmı zordu çünkü Pol epey fark açmıştı."

"Fakat bu, son 10 turda en iyi seçim olarak öne çıktı çünkü çok fazla zorladım ve bu sayede farkı aşmak mümkün oldu." dedi.