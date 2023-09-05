Bastianini, Katalonya'daki kazası nedeniyle sıradaki 3 yarışa katılamayacak

İtalyan sürücü, grid cezasının ardından 14. sıradan start aldığı Katalan GP'sinin açılış turunda 1. virajda frenleme yaparken kaza yaptı.

Bastianini, Pramac sürücüsü Johann Zarco'yla temas yaşarken, Zarco da diğer Ducati sürücüleri Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez ve Marco Bezzecchi ile çarpışmak zorunda kaldı.

Dört kez Grand Prix kazanan Bastianini kontroller için sağlık merkezine götürüldü ve daha sonra şüpheli kırıklarla ilgili daha ileri taramalardan geçmek üzere hastaneye nakledildi.

Bastianini'nin sol ayak bileğinde ve elinde kırıklar tespit edildi ve dün akşam bu yaralanmalarla ilgili ameliyat geçirdi.

Ducati Bastianini'nin ameliyatının başarılı geçtiğini doğruladı ancak Bastianini bu hafta sonu Misano'da yapılacak San Marino GP'sini ve ardından yapılacak Hindistan ve Japonya GP'lerini kaçıracak.

Takımdan yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "Enea Bastianini Katalan GP'sinde geçirdiği kazada kırılan sol ayak bileği ve sol elinden bu akşam ameliyat oldu."

"Modena Policlinico'da Profesör Catani ve Profesör Tarallo tarafından gerçekleştirilen iki ameliyat başarıyla sonuçlandı ve Enea yakında ameliyat sonrası iyileşme sürecine başlayabilecek."

"Ducati Lenovo Takımı sürücüsü Misano'daki bir sonraki GP'yi ve ay sonunda Hindistan ve Japonya'da yapılması planlanan iki etkinliği kaçırmak zorunda kalacak."

Enea Bastianini, Ducati Takımı Fotoğraf tarafından: Ducati Corse

Bastianini yarışa geri döndüğünde, Barselona'daki 1. viraj kazasına neden olduğu için uzun tur cezası almak zorunda kalacak.

Saniyeler sonra, takım arkadaşı Francesco Bagnaia 2. virajdan çıkarken şiddetli bir tepe takla (highside) yaşadı ve KTM'den Brad Binder bacağının üzerinden geçti.

Bagnaia mucizevi bir şekilde ciddi bir yaralanmadan kurtuldu ve bu hafta sonu San Marino GP'sinde yarışması bekleniyor.

Ducati henüz Bastianini'nin yerini alıp almayacağını açıklamadı, ancak İtalyan üretici için Misano'da wildcard yapacak olan Michele Pirro onun koltuğuna oturabilir.

Portekiz GP'sindeki sprint yarışında Luca Marini ile çarpışması sonucu omzunda meydana gelen kırık nedeniyle ilk beş turu kaçıran Bastianini bu sezon ikinci kez saha kenarında olacak.