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MotoGP / San Marino GP Haberler

Bastianini, "İlk podyumum için 'MotoGP'nin patronu' Marquez'i yenmek harika"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Enea Bastianini, San Marino Grand Prix'sinde ilk MotoGP podyumuna alırken, "MotoGP patronu" Marc Marquez'i geçmesinin "harika" hissettirdiğini söyledi.

Bastianini, "İlk podyumum için 'MotoGP'nin patronu' Marquez'i yenmek harika"

Avintia sürücüsü, pazar günü Misano yarışına 12. sıradan başladı ve yarış ilk bölümünün ardından dördüncü sıraya yükselmeyi başardı. Sonrasında üçüncülüğü de aldı ve çaylak sezonundaki ilk podyumunu elde etti.

Bastianini podyum için altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marquez'i geçmek zorunda kaldı ve ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'ı da geçti.

Yarışın ardından konuşan Bastianini, bir noktada galibiyetin mümkün olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Son Moto2  şampiyonu, geçmek zorunda olduğu sürücüler sorulduğunda, şöyle dedi: "Evet, bu gerçekten çok havalı görünüyor!"

"Ayrıca MotoGP'nin patronu Marc'ı geçmek harikaydı. Bunu, burada yani Misano'da yapmak da çok özel."

"Miller'i geçtiğimde ve grafikte üçüncü olduğumu gördüğümde çok mutlu oldum. O anda Bagnaia ve Quartararo'yu yakalamak istedim ama ön lastikler verim kaybetti."

“Liderlerle olan farkı gördüğümde 'Tamam, bu yarışı kazanabilirim!' diye düşünüyordum. Fakat sahip olduğum tempodan sonra kazanmam biraz imkansızdı.  Bu yüzden üçüncü sırada kalmanın daha iyi olduğunu düşündüm." dedi.

Bastianini, Pazar günkü ısınma seansından sonra bir podyumun mümkün olmadığını düşündüğünü, fakat yarışta birkaç pilotu geçmesinin ardından çok iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

"Bu sabah hızım o kadar kötü değildi ama podyuma çıkabilmem için yeterince rekabetçi değildi."

"Fakat yarış esnasında bir şeyler değişti ve viraj girişlerinde, frenleme yaparken gerçekten rekabetçiydim.

"Bence kilit nokta buydu. İki veya üç sürücüyü geçtiğimde gerçekten çok odaklandım ve bu podyumu almak için her şeyimle zorladım."

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Enea Bastianini, Esponsorama Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini, şu anda 2019 Ducati ile yarışıyor ve mevcut gridde, fabrika destekli Ducati motosikleti kullanmayan üç sürücüden biri.

Aragon ve Misano yarışlarında, kariyerinin en iyi sonuçlarını alan Bastianini, GP19'un agresifliğine uyum sağladığını söylüyor.

Bastianini, "2019 motosikletiyle belli şartlarda hızlı olabiliyorum ve bugün onlardan biriydi. Yavaş virajlarda çok hızlı olamıyorum ama geç fren yapabiliyorum ve arkada yumuşak lastikleri kullandığımızda çok fazla çekiş elde edebiliyorum."

"Motosikletimin iyi bir potansiyeli var. Bence iyi fakat oldukça agresif. Özellikle düzlüklerde çok patinaja kalıyor."

"Fakat burada ve Aragon'da sürüş tarzımı bu motosiklete uyarladım ve artık yarışlarda daha rahatım. Bu sayede yarışın her bölümünde hızlı olabiliyorum." dedi.

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