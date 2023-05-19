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Bastianini büyük ihtimalle Mugello'da geri dönecek

Ducati takım patronu Davide Tardozzi, uzun süredir pistten uzak kalan Enea Bastianini'nin Mugello'da geri dönmesini bekliyor.

Altay Gök
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Enea Bastianini, Ducati Team

Gresini Ducati ile geçirdiği çarpıcı 2022 sezonunun ardından fabrika takımıyla anlaşan Bastianini, henüz ilk hafta sonu sprint yarışında omzundan sakatlandı ve halen geri dönmeyi başaramadı.

Jerez'de bir geri dönüş denemesi yapan Bastianini, üçüncü antrenman seansının ardından ağrılarının devam etmesi sebebiyle hafta sonundan çekildi ve dinlenme sürecine devam ediyor.

Genç sürücüsünün gelecek hafta Mugello'da dönmesini bekleyen Tardozzi, nispeten olumlu konuşmakla birlikte takım emirlerine başvurmak zorunda kalabilecekleri gerçeğini de hatırlatıyor.

GPOne.com podcast'i Bar Sport'a konuşan Tardozzi, "Enea'nın Mugello'da döneceğini kuvvetle umuyoruz, bu neredeyse kesin. Kesin kararı Pazartesi günü vereceğiz."

"Maksimumunu veremeyecek, nitekim kürek kemiğindeki sorun çok karmaşık. Sinirleri ve kasları da içeriyor. İnanıyorum ve umuyorum ki yarışabilir ve puan alabilir."

"Kendisi yaklaşık 100 puanın üstünde bir farkla geri dönecek, bizim de eve mümkün olduğunca çok puanla dönmek gibi bir görevimiz var."  

"Dolayısıyla son birkaç yarışta şampiyonanın gidişatını inceleyecek ve gerekirse Enea'nın Pecco'ya yardım edip edemeyeceğini tartışacağız. O zamana kadar sürücülerimiz yarışmakta serbest olacaklar." dedi.

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