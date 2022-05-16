Bastianini: "Bagnaia'nın takım arkadaşı olmam, onun için bir problem olabilir"

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Bastianini, Le Mans'taki Fransa GP'sini, Bagnaia'nın 21. turda lider giderken bir hata yapması ve birkaç viraj sonra kaza yapmasıyla sonuçlanan kısa bir mücadelenin ardından kazandı.

Bastiani'nin böylece sezonun üçüncü galibiyetini aldı ve bu, kendisini liderlikten 8 puan geride üçüncü sıraya yerleştirdi.

Ayrıca, Jorge Martin ile birlikte gelecek sezon Ducati fabrika takımında Jack Miller'ın yerini alabilecek favori isimlerden olduğu için, MotoGP geleceği açısından da çok önemli bir noktada galibiyet almış oldu.

Autosport tarafından, Ducati'ye kendisini fabrika takımına almaktan başka bir seçenek bırakmamış gibi hissedip hissetmediği sorulduğunda Bastianini, "Bilmiyorum. Ben Ducati patronu değilim."

"Fakat diğer Ducati sürücülerine göre benim durumumun daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Pecco, dün Jack ile takım arkadaşı olarak kalmayı tercih edeceğini söyledi."

"Ducati onu dinlemek ister mi bilmiyorum."

"Ancak Gresini'de kalma veya fabrika paketiyle diğer [takımlarda] olma durumunda da hızlı olabilirim." dedi.

Jack Miller, Ducati Team, Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, Bastianini'nin gelmeyi hak ettiğine inandığını belirtti ve Miller'ı, seçeneği olması durumunda sadece 2019'dan beri birlikte oldukları için tercih edeceğini söyledi.

Bagnaia, "Jack 2019'dan beri takım arkadaşım ve onu çok iyi tanıyorum."

"Bu yüzden, bir takım arkadaşı seçecek olsaydım, bunun daha çok iletişim kurduğum ve vakit geçirdiğim adam olmasını istemek normal bir şey."

“Jack arkadaşım olduğu için ilk seçimim olur. İyi bir takım arkadaşı ve onunla çalışmayı seviyorum."

"Fakat bu takımın seçmesi gereken bir şey. Benim için Enea veya Martin'in olması aynı şey. Tüm takım arkadaşlarımla iyi ilişkilerim oldu. Enea'nın bu yeri hak ettiğini düşünüyorum çünkü Austin'de çok rekabetçiydi ve burada yarışı kazandı." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fransa GP'de onu şampiyona liderliğinden 44 puan geride bırakan kazasını açıklayan Bagnaia, bunun "garip" olduğunu çünkü çok zorlamadığını ve "sinirli" olduğunu söyledi.

Bagnaia, "Bastianini beni geçtiğinde, geçtiğimiz yıl Aragon'da Marc ile yarışırken uyguladığım stratejiyi kullandım."

"Yani, mümkün olan en kısa sürede önünde olmaya çalıştım. Fakat sonrasında 8. virajda hata yaptım. Sadece biraz daha sert frenlemeye çalıştım ama ön taraf kitlendi, bu yüzden dümdüz gittim."

"Belki de fazla sert frenledim. Pitten çıktıktan sonra, geri döndüğümde 'Baskı yok, onu yeniden geçeceğim.' dedim."

"Fikrim, onu olabildiğince çabuk geçmek değildi çünkü hata yapmanın kolay olduğunu biliyordum."

"Fakat sondan ikinci viraja geldiğimde biraz daha yavaş geldim ve kaza yaptım. Biraz garipti. Tempomu koruyordum, bu yüzden her şey iyiydi."

"Tek değişen şey orta hamurda yarışmamdı. Fakat kazanın nedeninin bu olduğunu düşünmüyorum."

"Neden bilmiyorum, 11. virajı biraz nefes almak için daha yavaş geçtim. Daha sonra, sondan önceki virajda kaza yaptım. Anlamak çok zor ve biraz sinirliyim." dedi.