Bastianini, Bagnaia ile yarışırken 'MotoGP geleceğini' düşünmek zorunda
Gresini'den Enea Bastianini, bu hafta sonu Valensiya Grand Prix'sinde Francesco Bagnaia ile yarışmak konusunda özgür olacağını, ancak bunu yaparken 'geleceğini düşünmesi' gerektiğini söyledi.
Bu hafta sonu Ricardo Tormo'da gerçekleşecek yarışta, Ducati'den Bagnaia; Fabio Quartararo'nun 23 puan ilerisinde ve şampiyonayı garantiye almak için yalnızca iki puana ihtiyacı var.
Ducati, sezon ortasından itibaren Bagnaia'ya karşı yarışırken dikkatli olmaları için sürücülerine talimat verdi, ancak herhangi bir zafer savaşına müdahale etmedi.
Bastianini, geçen sefer Malezya'da Bagnaia ile sıkı bir mücadele verdi ve Ducati, Gresini sürücüsüne şampiyona liderinin arkasında kalması için herhangi bir emir verdiğini reddetti.
Eğer Bastianini Valensiya GP'yi kazanırsa, Bagnaia'nın şampiyonluğu kesinleşecek. Quartararo'nun ise bunu engellemek için yarışı kazanması gerek.
Enea Bastianini, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Yeni bir takım emri olmamasına rağmen Bastianini, olumsuz bir atmosfer yaratan Salı günkü yarış sonrası testin ardından Ducati ekibine katılmak istemediği için; bu hafta sonu Bagnaia'ya karşı agresif olma konusunda dikkatli olması gerektiğini itiraf etti.
Bastianini, "Hedefimiz kazanmaya çalışmak."
“Cuma günü antrenmanlarda dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bence Pecco için şampiyonluğu kazanmaya çalışmak kolay olacak, Ducati sürücülerinin bu yarışta bir şey elde edeceğini düşünmüyorum."
"Sanırım takımdan gelen bir emir yok, o yüzden zorlayabiliriz."
"Yine de Pecco ile yarışta her zaman sakin kalmalıyız."
"Yarışı kazanırsam, bu tüm sürücüler için sorun olmaz. Ama bence Pecco da burada gerçekten rekabetçi ve tekrar kazanmayı deneyebilir."
"Her zaman işime odaklıyım. Her zaman rekabetçi olmak ve Pazar günü maksimumu elde etmek için takımla çok çalıştık."
"Ancak bazen geleceği de düşünmek zorundasınız çünkü Ducati'ye iyi bir durumda gelmek benim için önemli. Eğer Pecco şampiyonluğu kazanırsa da mutlu olurum çünkü gelecek yıl için, bu benim için iyi bir motivasyon olabilir." dedi.
Bastianini, bu hafta sonu Bagnaia ile olası bir son tur mücadelesi sorularıyla ilgilenmedi; ancak galibiyet için ortada tek bir tehdit olmasını da beklemediğini belirtti.
Bastianini, "Misano'da Pecco'yu geçmeye çalıştım ama bu imkansızdı."
"Burada ne olur bilemiyorum. Bu farklı bir pist ve diğer sürücüler oldukça rekabetçi görünüyor. O yüzden tek mücadelem Pecco'yla olmayabilir." dedi.
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