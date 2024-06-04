Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor

Ducati, henüz resmi olarak açıklamasa da 2025 yılında Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olması için Marc Marquez'i seçti.

Bu, Pramac'ta yarışan ve başlangıçta kendisine 2025'te Bagnaia'nın takım arkadaşı olacağı söylenen Jorge Martin'i sinirlendirdi ve İspanyol sürücü, kendi yolunu çizerek 2025 için Aprilia'ya imza attı.

Şimdi Bastianini de benzer bir yolu tercih etmeye ve 2025 için KTM bünyesine katılmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadarki beş sezonda beş galibiyet, 24 podyum ve dokuz pole pozisyonu elde eden Bastianini, henüz resmi olarak açıklanmasa da doğrudan KTM ile sözleşme imzaladı.

Hem fabrika KTM takımını hem de fabrika destekli Tech3 GasGas uydu projesini yöneten Pierer Mobility Group, fabrika destekli dört turuncu RC16'ya sahip olmak için marka stratejisini değiştirecek.



Stefan Pierer liderliğindeki Avusturyalı şirket, uzun zamandır şimdiye kadar Fransız Tech3 takımının sahibi Herve Poncharal'a ayrılan iki motosikletlik yeri devralmak istiyordu.

Poncharal bunu yapmak istemese de, yakında durum değişecek gibi görünüyor. KTM'nin yeni planları hayata geçirildiği ve gridde fabrika takımına ait dört motosiklet olduğu takdirde Tech3'ün geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz belli değil.

Anlaşma kapsamında Bastianini, ikinci KTM takımında yarışırken, ana takımda Pedro Acosta ve Brad Binder mücadele edecek.

KTM ile iyi bir yıl geçirmekte zorlanan Jack Miller'ın Avusturyalı üreticiyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve takımın 2025 planlarında yer alıp almayacağı büyük bir soru işareti.

KTM'in Bastianini ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.