Bastianini: "2024 Ducati motosikleti, daha ilk testte daha iyi hissettirdi"

2023 MotoGP sezonunun sona ermesinden sadece iki gün sonra, 2024'ün ilk resmi testi 28 Kasım'da gerçekleşti.

Ducati'nin fabrika sürücüleri Bastianini ve Francesco Bagnaia, sakatlıkları nedeniyle Eylül ayındaki Misano testini kaçırdıktan sonra 2024 motosikletlerini ilk kez Valencia'da denediler.

Sakat olmadığı 2023 sezonunun büyük bölümünde GP23'e uyum sağlamakta, özellikle de viraj girişlerinde zorlanan Bastianini, 2024 motosikletinin motor freni de dahil olmak üzere çoğu alanda daha iyi olduğunu düşünüyor.

Ancak, bu alanda 2023 motosikletinden daha iyi olsa bile viraj girişinin hâlâ iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Malezya Grand Prix'sini kazanan Bastianini, testi sekizinci en hızlı dereceyle tamamladıktan sonra "2024 motosikletle ilk izlenim başından itibaren daha iyiydi."

"23 motosikletine kıyasla büyük bir fark yok ama daha iyiydi. Ayrıca ayarlar üzerinde de iyi çalıştık çünkü bu yıl motosiklet üzerinde farklı bir şey yapmam mümkün değildi."

"Dönüşleri iyileştirdik. Viraj girişlerini biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bu motosikletin şu an için bir sınırı var ama '23'e kıyasla daha iyi."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Takımı

"Virajın ortasında [daha iyi], ama aynı zamanda benim için ayarları da geliştirdik."

"Yeni motosikletin motoru daha iyi. Hızlı ve gaz kelebeğine ilk dokunuş da iyi."

"Yeni motor freni daha iyi ama '23'e benziyor. Ama aynı zamanda farklı bir şeyler de denemeliyiz."

"Pecco farklı bir şey denedi ve kendi tarzı için iyiydi. Bu parçayı Sepang testinde deneyeceğim. Bu kısım motor frenlemesinde bana yardımcı olabilir." dedi.

Son iki dünya şampiyonu Bagnaia da 2024 motosikletinde kaydedilen ilerlemeden övgüyle bahsetti, ancak güç dağıtımının şu anda bir zayıflık olduğunu belirtti.

Bagnaia, "Bence Ducati'nin mühendisleri ve teknisyenleri çalışmalarından memnun olabilirler."

"Birçok şey için zaten [2023 motosikletiyle] aynı ve bu başlangıç için gerçekten iyi bir yol."

"Ve diğer şeyler için, daha iyi. Bence başlangıç için iyi bir yol. Valencia farklı şeyler denemek için en iyi pist değil, ayrıca rüzgar nedeniyle koşullar bir felaketti."

Fotoğraf tarafından: Ducati Corse Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

"Ama her şeyi denemeyi başardık ve seans seans daha iyiye gidiyordum."

"İstediğim şeyleri geliştirdik, bunlardan biri de girişti. Güç dağıtımını geliştirmemiz gerekiyor ama zamanımız var." dedi.

Bagnaia, güç dağıtımının istediğinden biraz daha agresif olduğunu öne sürüyor, ancak 2023 motosikletinin bu alanda "çok yumuşak" olduğunu belirtti.

"Benim için, geçen yıl çok yumuşak olmanın tersi yönde gittik ve hızlanmada daha bağlantılı bir motosikleti tercih ediyorum. [2024 ile] gücü hissediyorsunuz."

Bagnaia nihayetinde geçen sezonun başlangıcından önce 2021/22 hibrit motora geri döndü çünkü 2022 spesifikasyonu gaz kelebeği üzerinde çok agresifti.