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MotoGP / Son dakika

Bastianini, 2021'de Ducati ile MotoGP'de yarışacak

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Bastianini, 2021'de Ducati ile MotoGP'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Moto2 sürücüsü Enea Bastianini, 2021'de Ducati ile MotoGP'ye geçmek için sözleşme imzaladığını ve Avintia ekibiyle yarışmayı hedeflediğini söyledi.

Bastianini şu anda Moto2'deki ikinci yılını geçiriyor ve şampiyona liderliğinin sekiz puan gerisinde yer alıyor. Andrea Dovizioso'nun Ducati fabrika takımından ayrılışından bu yana Bastianini'nin adı Ducati ile anılıyor.

Bastianini'nin 2019'da Johan Zarco'nun gelişiyle resmi Ducati uydu takımı olan Avintia'ya gelmesi uzun zamandır beklenen bir şeydi. Böylece Zarco ya Pramac'ta Francesco Bagnaia'nın yerine geçecek ya da doğrudan Dovizioso'nun yerine fabrika takımına geçecek ve bu durumda Bagnaia Pramac'ta tam olarak fabrika desteği alacak

Avintia patronu Ruben Xaus, Zarco'nun yıl sonunda takımdan ayrılacağını ve yerini Bastianini'nin alacağından emin olduğunu söyledi.

Xaus, "Takımın durumunu geliştirmek istediğimiz açık. Her şey çok hızlı oluyor. İki yıl içinde olacağını düşündüm, ama aniden buna doğru hareket ediyorduk ve daha hızlı bir durum vardı. Sonuç olarak sadece bir yıl içinde adım attık."

"Gelecek yıl Johann'ın bizimle olmayacağı açık, onun için çok mutluyum çünkü Ducati ile fabrika motosikletinde olmayı hak ediyor ve bizim için genç neslin gelmesi ve iyi şeyler yapması için iyi bir pozisyonda olduğumuz açık. Pistte çok hızlı olabileceğimizi kanıtladık ve genç bir İtalyan geleceğine eminim."

"Bastianini'nin gelecek yıl bize katılacağından %99 eminim.”

Bastianini, Ducati anlaşmasının imzalandığını doğruladı, ancak henüz nereye gideceğini bilmiyor.

”Evet, Ducati ile sözleşme imzaladım. Şu anda takımı bilmiyorum, ama önümüzdeki hafta civarı bunu doğrulamak mümkün olacak."

“Benim için gelecek yıl Ducati ile olmak gerçekten önemli, benim için iyi bir aile ve bir İtalyan motosikleti. MotoGP'de hızlı olmanın mümkün olduğunu düşünüyorum, ama göreceğiz.”

 

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Seri MotoGP
Pilotlar Enea Bastianini
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

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