Bastianini, 2021 Ducati GP21 ile yaptığı başlangıçtan memnun kaldı

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MotoGP'de iki podyumu bulunan genç sürücü, bu yıl Avintia takımından Gresini Racing'e katıldı ve Ducati'nin GP21 motosikletini kullanmaya başladı. Francesco Bagnaia, Jack Miller ve Jorge Martin bu motosiklet ile geçen yıl yedi yarış galibiyeti almışlardı.

Serideki ikinci yılında olan genç sürücü, yağmurlu pazar günkü testleri 1:58.131'lik tur zamanıyla ilk sırada tamamladı ve aynı zaman Sepang'ın da tur rekorunu kırdı.

Gelişim çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü söyleyen Bastianini, geçen sene çaylaklık mücadelesinde kullandığı 2019 motosikleti ile 2021 motosikletinin arasındaki farklar hakkında konuştu.

2021 Desmosedici sadece daha hızlı değil, aynı zamanda çok daha dengeli ve hata yapması durumunda cezası da o kadar büyük değil.

Sepang pistindeki testten sonra konuşan Bastianini, “2019 motosikletine kıyasla 2021 motosikletinin sürüşü çok daha iyi. Geçen seneki motosikletimde pistlerde kendimi çok daha fazla zorlamak durumunda kalmıştım."

“Ayrıca düzlüklerde çok fazla titreme yaşadım."

“Bütün antrenmanlarda motosiklet farklılık gösterdi. Fakat 2021 motosikleti hepsinde aynı.”

“Ayrıca 21 motosikleti daha tutarlı ve hızlı. Yaptığınız hatadan geri dönebiliyorsunuz ve motosikletin dengesi aynı kalıyor. Bu gerçekten çok hoş.” dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini, diğer Ducati sürücülerinden elde edilen veriler sonucu orta virajlara kıyasla dezavantajlı olduğunu ve motosikletin viraj çıkışındaki gücünden yararlanmak için stilini değiştirmesi gerektiğinin farkında.

“Verileri ve Jack, Pecco, Jorge Martin’i gördüğümde, virajların orta kısmında kendimi geliştirmem gerektiğini anladım.”

“Çünkü virajlara hızlı girmek gibi bir alışkanlığım var. Viraj girişlerinde agresif oluyorum”

“Fakat bu motosikletin potansiyeli güç ve viraj çıkışlarında çok daha hızlı olmalıyım.”

Bastianini, motosikletini şu anki fabrika versiyonu Ducati ile karşılaştırdığında şimdilik benzer olduğu görüşünde.

Motosikleti geliştirmek yerine sadece ayar çalışmalarına odaklanacak olmasının da kendisi için 2022 sezonunun ilk yarışlarında avantaj olacağını düşünüyor. Ancak yakın zamanda fabrika sürücülerinin GP22 ile kendisini geride bırakacağından şüphe duymuyor.

“Şu an için bir farklılık yok."

“Çok benzerler. Yeni motosikletin yeni bir motoru var evet ama 2021 motosikletinin de motoru iyi.”

“Gelişmiş bir motora sahip olmak avantaj olabilir. Fakat bu ilk iki yarış için geçerli olacaktır. Takımın çok çalışmasının yanı sıra Ducati genel yöneticisi Gigi gerçekten harika bir iş çıkarıyor.”

Çeviri: Yaren Nükur