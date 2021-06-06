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MotoGP / Katalan GP Yarış raporu

Barselona MotoGP ısınma turları: En hızlısı Nakagami, Vinales kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Barselona'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ısınma turlarını Takaaki Nakagami ilk sırada tamamladı.

Barselona MotoGP ısınma turları: En hızlısı Nakagami, Vinales kaza yaptı

Barselona'da daha soğuk şartlarda gerçekleştirilen ısınma turlarının en hızlı ismi LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami olurken, Japon sürücünün en iyi zamanı 1:39.783 oldu. Bu, kaza yapan Maverick Vinales'in zamanın turundan biraz daha iyiydi.

Isınma seansları kuru pistte yapıldı ancak hava bulutluydu. Gün boyunca ara ara yağmur yağma ihtimali bulunuyor ve hava düne kıyasla çok daha soğuk.

Cumartesi günü, genellikle sürücüler sert arka lastiği tercih etmişti ancak ısınma turlarında çoğunluk orta lastiklerle sürüş yaptılar. Fabio Quartararo, antrenmanda neredeyse hiç sürmediği sert arka lastiği denedi.

Motosiklet değişiminin yaşanabileceği bir başka yarış olacağı için sürücüler ikinci motosiklete geçme prosedürünü de uyguladılar. Bazı isimler tek turluğuna yağmur lastiği kullandı. Genel olarak herkes lastiklere ve düşük yol sıcaklığına odaklandı.

 

Vinales seans içerisinde kaza yapan isimlerin başında geliyordu. Yamaha sürücüsü lastiklerinin soğumasıyla beraber yedinci virajda aniden ön tarafı kaybetti ve kaydı. Ancak kazadan yara almadan kurtuldu.

Tüm bunların yaşandığı seansta Nakagami 1:39.783'le zirvede yer alırken, onu 0.036 saniye geriden Vinales takip etti ve Franco Morbidelli de 0.067 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Yakın geçen seansta Pramac Ducati'den Johann Zarco 0.091 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. İlk beşi yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Fabio Quartararo tamamladı.

 

İlk on sadece 0.6 saniye içinde dizildi ve genel olarak yarış, lastikleri en iyi şekilde yönetme hataları en aza indirme üzerine şekillenecek gibi görünüyor. Barselona, yapısı gereği arka lastiklere çok fazla yük bindiriyor.

Pol Espargaro seansı altıncı sırada tamamlarken, Marc Marquez de sekizinci oldu. Bu ikiliyi Ducati'den Francesco Bagnaia ayırdı.

Son şampiyon Joan Mir dokuzuncu ve Valentino Rossi onuncu oldu.

KTM'den Miguel Oliveira ve Brad Binder'in her ikisi de sert arka lastik denedi ve seansı 15. ve 17. bitirdiler. Jack Miller ise 14. oldu.

MotoGP yarışı TSi 14:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'39.783  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 10 1'39.819 0.036
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'39.850 0.067
4 France Johann Zarco Ducati 12 1'39.874 0.091
5 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'40.056 0.273
6 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'40.142 0.359
7 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'40.203 0.420
8 Spain Marc Marquez Honda 11 1'40.286 0.503
9 Spain Joan Mir Suzuki 11 1'40.311 0.528
10 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'40.350 0.567
11 Italy Danilo Petrucci KTM 11 1'40.436 0.653
12 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'40.641 0.858
13 Spain Jorge Martin Ducati 9 1'40.646 0.863
14 Australia Jack Miller Ducati 12 1'40.653 0.870
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'40.663 0.880
16 Spain Iker Lecuona KTM 12 1'40.729 0.946
17 South Africa Brad Binder KTM 11 1'40.742 0.959
18 Spain Alex Marquez Honda 11 1'40.781 0.998
19 Italy Luca Marini Ducati 11 1'40.799 1.016
20 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'41.070 1.287
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 11 1'41.530 1.747
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Editör Gerald Dirnbeck

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