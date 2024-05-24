Barselona MotoGP güncellemeleri, Yamaha ve Honda'daki felsefe farklılıklarını vurguluyor

Şampiyonanın iki Japon üreticisi son birkaç aydır, Avrupalı rakipleriyle aralarındaki farkı kapatmak ve yıllar süren düşüşün ardından yeniden ön plana çıkmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Her ikisi de bu yıl MotoGP'nin getirdiği yeni imtiyaz sisteminden faydalanarak bir dizi özel test gerçekleştirdi ancak yeni parçaların yarış motosikletlerine ne kadar çabuk ulaştığı konusunda belirgin bir fark var gibi görünüyor.

Fabio Quartararo'yu markaya olan inancını iki yıl daha sürdürmeye ikna etmeyi başaran Yamaha, yeni güncellemeleri sadece denemekle kalmıyor, aynı zamanda bunları etkileyici bir hızla yarış hafta sonlarına da taşıyor.

İspanya Grand Prix'si sonrası Jerez'deki testte M1'in tamamen yeni bir versiyonunu çalıştıran Iwata merkezli marka, şampiyonanın Barselona ayağından önceki haftalarda Jerez'deki özel bir testte aynı aero paketini değerlendirdi.

Testin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte Yamaha, bu hafta sonu Circuit de Catalunya-Barcelona'da Quartararo ve Alex Rins'in motosikletlerinde görülecek olan yeni aero paketini hızlı bir şekilde onaylattı.

Güncellemeler hakkında konuşan Quartararo şunları söyledi: "[Test] harikaydı çünkü şu andan itibaren sezon sonuna kadar test etmek ve geliştirmek için ana önceliğin nerede olduğunu oldukça iyi analiz edebildik. Yani bu harika bir şey."

"Nasıl geliştireceğimizi bilmiyoruz ama nerede olduğunu biliyoruz. Daha sonra Cal, benim ve Alex için daha iyi olan yeni aero paketini kullandık. Dolayısıyla, bu hafta sonu boyunca bunu kullanacağız."

Alex Rins'in Yamaha YZR-M1'i, Yamaha Factory Racing Fotoğraflar: Lorenza Dadderio

İlginç bir şekilde Yamaha, performans veya motosikletin hissiyatında çok az fark sunsa bile güncellemeleri hızlı bir şekilde takip ediyor. Bu da Yamaha'nın hareketsiz kalıp daha büyük bir paketin yarış koşullarına hazır olmasını beklemek yerine düzenli olarak küçük iyileştirmeler yapmaya devam etmek istediğini gösteriyor.

Yeni aero paketinin ne kadar iyi olduğu sorulduğunda Quartararo şunları ekledi: "Dönüşlerde biraz yardımcı oluyor. Bu tabii ki büyük bir fark değildi, ama neyi biraz iyileştirebilirsek onu yapıyoruz ve yatış açısında, sahip olabileceğimiz yatış açısı miktarında biraz daha iyiydi."

Yamaha gibi Honda da perde arkasında RC213V'nin aero, şasi ve motorunu iyileştirmek için çalışıyor ve Barselona öncesinde Mugello'da kendi özel testini gerçekleştirdi.

Ancak rakibinin aksine Honda, fabrika ikilisi Joan Mir ve Luca Marini'nin yanı sıra LCR ikilisi Johann Zarco ve Takaaki Nakagami tarafından yarışılan motosikletlerde güncellemeleri tanıtmak için acele etmiyor.

Mir, Mugello testinin fabrika için olumlu geçmesine rağmen, bu ayın başlarında Le Mans'ta yarıştığı motosikletin neredeyse aynısıyla yarışacağını açıkladı.

"Özellikle aerodinamik olmak üzere pek çok şey denedik, ardından motor tarafında farklı konfigürasyonlar denedik. Oldukça verimliydi. Burası için testte talep ettiklerimizi alamayacağız. Benzer bir pakete sahip olacağız."

Joan Mir, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Marc Fleury

"Muhtemelen bu ay ve Haziran sonunda yapacağımız sonraki iki yarışa ihtiyacımız olacak ve bir ayımız daha var, o zamandan itibaren bir adım daha ilerleyeceğiz."

[Yeni aero paketi] büyük bir evrim değildi ama bir adımdı. Burada kullanmayacağım, muhtemelen bir sonraki yarışta kullanacağım, çünkü homologasyon ve bu tür şeyler açısından [daha mantıklı]. Ama adımları takip ediyoruz."

Mir'in takım arkadaşı Marini de benzer bir tonda konuştu ve Honda'nın performansta önemli bir gelişme sağladığına ikna olana kadar güncelleme yapmak istemediğini söyledi.

"Şimdi tüm analizlerden ve testten sonra elimize geçen tüm raporlardan sonra, yarın motosikletin hangi parçalarını piste çıkarmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor çünkü farklı kombinasyonlarımız var."

"Ayrıca aerodinamiğin homologasyonu için de görmemiz gerekiyor çünkü acele etmek istemiyoruz."

"Çünkü Japonlar çok çalışıyor ve yıl boyunca daha fazla güncelleme yapacağız, bu yüzden anlamak için akıllı ve zeki olmalıyız. Eğer bir şey açıksa, bu gerçekten çok olumlu."

"Eğer değilse, belki de daha fazla güncelleme yapmak için beklemek daha iyidir çünkü şu anda birinciyle aramızdaki fark oldukça büyük, bu yüzden yaklaşmamıza yardımcı olabilecek adımlara ihtiyacımız var."

Honda'nın yaklaşımı, son altı-dokuz ay içinde zihniyetinde yaptığı değişikliklere yeni bir ışık tutuyor. Artık geliştirmelerle daha fazla risk aldığı inkar edilemez olsa da, yarış hafta sonlarına güncellemeler getirme konusunda hâlâ tereddütlü olduğu açık.

Marini, "İtalyan mühendislere kıyasla zihniyetleri farklı. Ama gerçekten hassaslar, gerçekten güçlüler, her şeyi çok iyi anlamak istiyorlar.

"Yaklaşım şu ki, her şeyi anlamak istiyorlar ve piste çıkmadan önce her şeyin çalıştığından emin olmak istiyorlar ve belki bir şeyleri kırıp sürücüye sorun çıkarabilirler."

Yardımcı editörler: Lorenza D'Adderio ve Germán Garcia Casanova