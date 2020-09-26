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MotoGP / Katalonya GP / Antrenman raporu

Barcelona MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Vinales'in önünde lider

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Barcelona MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Vinales'in önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Barcelona'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo ilk sırada yer aldı.

Ducati sürücüleri cuma günü düşük yol tutuşunda ve rüzgarlı şartlarda mücadele ettiler. Üçüncü seansta ise daha iyi görünüyorlardı.

Danilo Petrucci 1:40.7'lık derecesiyle başlangıçta en hızlı isimdi. Daha sonra Fabio Quartararo 1:40.476 yaptı ve ardından 1:40.359 yaptı.

Sonrasında dereceler 1:40'ın atına inmeye başladı. Quartararo 1:39.786 ile 1:40 barajını aşan isimlerin başını çekti. 

Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen KTM sürücüsü Pol Espargaro 1:39.756 ile Petronas SRT sürücüsünü geçmeyi başardı.

Bu derece, Maverick Vinales'in 1:39.687'lik derecesine kadar en iyi dereceydi. Vinales sonraki turunda 1:39.462  yaptı.

Ancak son sözü Quartararo söyledi ve 1:39.418'lik turuyla seansı en hızlı isim olarak tamamladı. Yamaha da güçlü performansını devam ettirmiş oldu.

Vinales, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.044 saniye geride ikinci oldu. Yamaha böylelikle 1-2 olmuş oldu.

Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:39.702 ile bu ikiliye en yakın isimdi ve üçüncü oldu. İlk 10'daki tek fabrika Ducati sürücüsü olan Danilo Petrucci dördüncü olurken, Avintia'dan Johann Zarco beşinci ve KTM'den Pol Espargaro altıncı oldu.

Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen Franco Morbidelli yedinci ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi sekizinci oldu.

Brad Binder dokuzuncu olurken, ilk onu Suzuki'den Joan Mir tamamladı.

Pramac sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller sırasıyla 11. ile 12. olurken, Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso 13. oldu.

Alex Rins zayıf bir seans geçirip 14. olurken, Honda sürücülerinin hiçbirisi ilk 10'a giremedi. Takaaki Nakagami 15. olurken, Cal Crutchlow 16. ve Alex Marquez 19. oldu.

Dereceler o kadar yakındı ki lider Quartararo ile 20. Tito Rabat arasında sadece 0.923 saniye vardı.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'39.418  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'39.462 0.044
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'39.507 0.089
4 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'39.702 0.284
5 France Johann Zarco Ducati 1'39.709 0.291
6 Spain Pol Espargaro KTM 1'39.756 0.338
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'39.774 0.356
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'39.836 0.418
9 South Africa Brad Binder KTM 1'39.841 0.423
10 Spain Joan Mir Suzuki 1'39.862 0.444
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'39.897 0.479
12 Australia Jack Miller Ducati 1'39.919 0.501
13 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'39.963 0.545
14 Spain Alex Rins Suzuki 1'40.016 0.598
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'40.023 0.605
16 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'40.071 0.653
17 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'40.133 0.715
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'40.226 0.808
19 Spain Alex Marquez Honda 1'40.283 0.865
20 Spain Tito Rabat Ducati 1'40.341 0.923
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'40.898 1.480
22 Spain Iker Lecuona KTM 1'40.977 1.559
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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