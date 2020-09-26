Barcelona MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Vinales'in önünde lider
Barcelona'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo ilk sırada yer aldı.
Ducati sürücüleri cuma günü düşük yol tutuşunda ve rüzgarlı şartlarda mücadele ettiler. Üçüncü seansta ise daha iyi görünüyorlardı.
Danilo Petrucci 1:40.7'lık derecesiyle başlangıçta en hızlı isimdi. Daha sonra Fabio Quartararo 1:40.476 yaptı ve ardından 1:40.359 yaptı.
Sonrasında dereceler 1:40'ın atına inmeye başladı. Quartararo 1:39.786 ile 1:40 barajını aşan isimlerin başını çekti.
Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen KTM sürücüsü Pol Espargaro 1:39.756 ile Petronas SRT sürücüsünü geçmeyi başardı.
Bu derece, Maverick Vinales'in 1:39.687'lik derecesine kadar en iyi dereceydi. Vinales sonraki turunda 1:39.462 yaptı.
Ancak son sözü Quartararo söyledi ve 1:39.418'lik turuyla seansı en hızlı isim olarak tamamladı. Yamaha da güçlü performansını devam ettirmiş oldu.
Vinales, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.044 saniye geride ikinci oldu. Yamaha böylelikle 1-2 olmuş oldu.
Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:39.702 ile bu ikiliye en yakın isimdi ve üçüncü oldu. İlk 10'daki tek fabrika Ducati sürücüsü olan Danilo Petrucci dördüncü olurken, Avintia'dan Johann Zarco beşinci ve KTM'den Pol Espargaro altıncı oldu.
Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen Franco Morbidelli yedinci ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi sekizinci oldu.
Brad Binder dokuzuncu olurken, ilk onu Suzuki'den Joan Mir tamamladı.
Pramac sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller sırasıyla 11. ile 12. olurken, Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso 13. oldu.
Alex Rins zayıf bir seans geçirip 14. olurken, Honda sürücülerinin hiçbirisi ilk 10'a giremedi. Takaaki Nakagami 15. olurken, Cal Crutchlow 16. ve Alex Marquez 19. oldu.
Dereceler o kadar yakındı ki lider Quartararo ile 20. Tito Rabat arasında sadece 0.923 saniye vardı.
Üçüncü antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'39.418
|2
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'39.462
|0.044
|3
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'39.507
|0.089
|4
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'39.702
|0.284
|5
|Johann Zarco
|Ducati
|1'39.709
|0.291
|6
|Pol Espargaro
|KTM
|1'39.756
|0.338
|7
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'39.774
|0.356
|8
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'39.836
|0.418
|9
|Brad Binder
|KTM
|1'39.841
|0.423
|10
|Joan Mir
|Suzuki
|1'39.862
|0.444
|11
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'39.897
|0.479
|12
|Jack Miller
|Ducati
|1'39.919
|0.501
|13
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'39.963
|0.545
|14
|Alex Rins
|Suzuki
|1'40.016
|0.598
|15
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'40.023
|0.605
|16
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'40.071
|0.653
|17
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'40.133
|0.715
|18
|Bradley Smith
|Aprilia
|1'40.226
|0.808
|19
|Alex Marquez
|Honda
|1'40.283
|0.865
|20
|Tito Rabat
|Ducati
|1'40.341
|0.923
|21
|Stefan Bradl
|Honda
|1'40.898
|1.480
|22
|Iker Lecuona
|KTM
|1'40.977
|1.559
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|Fabio Quartararo
|Takımlar
|Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan