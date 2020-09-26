Barcelona MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Vinales'in önünde lider

Ducati sürücüleri cuma günü düşük yol tutuşunda ve rüzgarlı şartlarda mücadele ettiler. Üçüncü seansta ise daha iyi görünüyorlardı. Danilo Petrucci 1:40.7'lık derecesiyle başlangıçta en hızlı isimdi. Daha sonra Fabio Quartararo 1:40.476 yaptı ve ardından 1:40.359 yaptı. Sonrasında dereceler 1:40'ın atına inmeye başladı. Quartararo 1:39.786 ile 1:40 barajını aşan isimlerin başını çekti. Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen KTM sürücüsü Pol Espargaro 1:39.756 ile Petronas SRT sürücüsünü geçmeyi başardı. Bu derece, Maverick Vinales'in 1:39.687'lik derecesine kadar en iyi dereceydi. Vinales sonraki turunda 1:39.462 yaptı.

Ancak son sözü Quartararo söyledi ve 1:39.418'lik turuyla seansı en hızlı isim olarak tamamladı. Yamaha da güçlü performansını devam ettirmiş oldu.

Vinales, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.044 saniye geride ikinci oldu. Yamaha böylelikle 1-2 olmuş oldu.

Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:39.702 ile bu ikiliye en yakın isimdi ve üçüncü oldu. İlk 10'daki tek fabrika Ducati sürücüsü olan Danilo Petrucci dördüncü olurken, Avintia'dan Johann Zarco beşinci ve KTM'den Pol Espargaro altıncı oldu.

Son yarışlarda iyi bir performans sergileyen Franco Morbidelli yedinci ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi sekizinci oldu.

Brad Binder dokuzuncu olurken, ilk onu Suzuki'den Joan Mir tamamladı.