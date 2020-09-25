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MotoGP / Katalonya GP / Antrenman raporu

Barcelona MotoGP 2. antrenman: Morbidelli kazaya rağmen lider

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Barcelona MotoGP 2. antrenman: Morbidelli kazaya rağmen lider
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, MotoGP Katalonya yarışı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında kazaya rağmen en hızlı isim olurken aynı şekilde Avintia Ducati'den Johann Zarco da kazaya rağmen ikinci oldu.

Morbidelli, öğleden sonraki seansın başında elde ettiği 1:41.143'lük derecesiyle en hızlı isimdi. San Marino'da kazanan Morbidelli, bir süre sonra ilk olarak 1:40.672, ardından 1:40.573 ile derecesini iyileştirdi ve zirvede kalmayı sürdürdü.

Seansın başlamasının ardından yaklaşık 25 dk geçmişken, Morbidelli 10. virajda rüzgarın etkisiyle pist dışına çıktı.

Avintia'dan Zarco 5., Honda'dan Stefan Bradl ise 2. virajda pist dışına çıktılar.

Morbidelli'nin derecesi,  Suzuki'den Joan Mir'in 8 dk kala attığı yumuşak lastikli hızlı turunda tehlike altına girdi ancak Mir 0.062 sn geride kaldı.

 

Yamaha fabrika takımından Valentino Rossi'nin hızlı turu, Morbidelli'nin derecesinin 0.002 sn gerisinde kalırken Mir, bir sonraki turunda 1:40.441 ile en hızlı isim olmayı başardı. 

KTM'den Brad Binder, 1:40.008 ile hem seansın, hem de sabah seansında Fabio Quartararo'nun derecesini geçmeyi başardı. Ancak onun liderliği çok kısa sürdü. Morbidelli ve Zarco, son turlarında hızlı sektör zamanlarıyla geldiler.

Morbidelli, son turunda 1:39.789 elde ederek günün en hızlı ismi olmayı başarırken Zarco'nun derecesi onun 0.109 sn gerisinde kaldı.

Binder ilk 3'ü tamamlarken onu Maverick Vinales ve Takaagi Nakagami takip ettiler. Böylece ilk 5 içerisinde 2019 motosikletine sahip 3 isim yer aldı.

Mir, seansı 6. sırada tamamlarken onu Pol  Espargaro, Alex Marquez, Valentino Rossi ve Alex Rins takip ettiler.

Son dakikalarda sorun yaşayan Quartararo zaman turu atamadı ve 14. sırada kaldı.

2020 Ducati motosikletine sahip sürücüler 2. seansta oldukça zorlandılar. Jack Miller 1.1 sn geride 11. olurken, Andrea Dovizioso 1.3 sn geride 18. oldu. Francesco Bagnaia ve Danilo Petrucci ise 20 ve 22. sıralarda kendilerine yer buldular.

Katalan Grand Prix - 2. antrenman dereceleri

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'39.789  
2 France Johann Zarco Ducati 1'39.898 0.109
3 South Africa Brad Binder KTM 1'40.008 0.219
4 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'40.208 0.419
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'40.412 0.623
6 Spain Joan Mir Suzuki 1'40.441 0.652
7 Spain Pol Espargaro KTM 1'40.474 0.685
8 Spain Alex Marquez Honda 1'40.478 0.689
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'40.502 0.713
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'40.538 0.749
11 Australia Jack Miller Ducati 1'40.626 0.837
12 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'40.754 0.965
13 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'40.791 1.002
14 France Fabio Quartararo Yamaha 1'40.860 1.071
15 Spain Iker Lecuona KTM 1'40.871 1.082
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'41.028 1.239
17 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'41.095 1.306
18 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'41.124 1.335
19 Germany Stefan Bradl Honda 1'41.260 1.471
20 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.337 1.548
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'41.673 1.884
22 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'42.257 2.468
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Barcelona MotoGP 1. antrenman: Quartararo rahat şekilde lider

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Barcelona MotoGP 1. antrenman: Quartararo rahat şekilde lider
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

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