Barcelona MotoGP 2. antrenman: Morbidelli kazaya rağmen lider

Morbidelli, öğleden sonraki seansın başında elde ettiği 1:41.143'lük derecesiyle en hızlı isimdi. San Marino'da kazanan Morbidelli, bir süre sonra ilk olarak 1:40.672, ardından 1:40.573 ile derecesini iyileştirdi ve zirvede kalmayı sürdürdü.

Seansın başlamasının ardından yaklaşık 25 dk geçmişken, Morbidelli 10. virajda rüzgarın etkisiyle pist dışına çıktı.

Avintia'dan Zarco 5., Honda'dan Stefan Bradl ise 2. virajda pist dışına çıktılar.

Morbidelli'nin derecesi, Suzuki'den Joan Mir'in 8 dk kala attığı yumuşak lastikli hızlı turunda tehlike altına girdi ancak Mir 0.062 sn geride kaldı.

Yamaha fabrika takımından Valentino Rossi'nin hızlı turu, Morbidelli'nin derecesinin 0.002 sn gerisinde kalırken Mir, bir sonraki turunda 1:40.441 ile en hızlı isim olmayı başardı.

KTM'den Brad Binder, 1:40.008 ile hem seansın, hem de sabah seansında Fabio Quartararo'nun derecesini geçmeyi başardı. Ancak onun liderliği çok kısa sürdü. Morbidelli ve Zarco, son turlarında hızlı sektör zamanlarıyla geldiler.

Morbidelli, son turunda 1:39.789 elde ederek günün en hızlı ismi olmayı başarırken Zarco'nun derecesi onun 0.109 sn gerisinde kaldı.

Binder ilk 3'ü tamamlarken onu Maverick Vinales ve Takaagi Nakagami takip ettiler. Böylece ilk 5 içerisinde 2019 motosikletine sahip 3 isim yer aldı.

Mir, seansı 6. sırada tamamlarken onu Pol Espargaro, Alex Marquez, Valentino Rossi ve Alex Rins takip ettiler.

Son dakikalarda sorun yaşayan Quartararo zaman turu atamadı ve 14. sırada kaldı.

2020 Ducati motosikletine sahip sürücüler 2. seansta oldukça zorlandılar. Jack Miller 1.1 sn geride 11. olurken, Andrea Dovizioso 1.3 sn geride 18. oldu. Francesco Bagnaia ve Danilo Petrucci ise 20 ve 22. sıralarda kendilerine yer buldular.